0553 313 94 23

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: Olmayan kornerden gol yedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

03 Mart 2019 Pazar 01:37
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: Olmayan kornerden gol yedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"Keşke sadece 1 kişi eksik oynasaydık, daha iyi olabilirdi. Maça golle başladı, ikinci golü yakalamak için çok fazla şanslar oluşturamadık. Rakibimize de pozisyon verdi. Korner oldu, korner de yoktu. Soldado'dan çıkmıştı. Olmayan kornerden gol yedik. 10 kişi kaldık, hakemin kararı doğruydu. İlk yarıda birkaç tane Fenerbahçeli oyunculara sarı kart göstermedi, aynı şiddetteki faullere."

"Ofsayt olan pozisyon penaltı oldu''

"Soyunma odasında oyuncularıma dedim ki, "Bir 45 dakika var, rakibimizin ne durumda olduğunu biliyoruz. İyi başlar, biraz önde basarsak 10 kişi kalmak önemli değil". 10 kişi olmamız rağmen 2-2'yi yakaladık. Daha önde oynayan takım bizdik. Kaybetmeyi hak etmedik. Üçüncü golde de, verilen kararlarda da hata bekliyorduk. Ofsayt olan pozisyon penaltı oldu. 3-2 kaybettik."

"Tekrar bizim maça niye verdiler anlamamıştık''

"Fenerbahçeli futbolcuları ve Fenerbahçe'yi galibiyetlerinden dolayı kutluyorum ama soru işaretlerimiz var. Hakem özellikle bu tür deplasmanlarda, bu tür büyük stadyumlarda etkileniyor. 2 hafta önce de bizim maça gelmişti. Tekrar bizim maça niye verdiler anlamamıştık.

Pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gündem olmaz, gösterilmez ama dediğim gibi kazanmayı hak eden oyuncularımdı. Fenerbahçeli oyuncuları 90 dakikalık mücadelelerinden ötürü kutluyorum.

Her iki takımda gelecek haftalarda inşallah daha başarılı sonuçlar alır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 01:37
  1. Çaykur Rizespor
  2. Okan Buruk
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig
  5. Teknik Direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski hakem Erman Toroğlu: Ersun Yanal'ın kaçıncı maçı?
    1. Eski hakem Erman Toroğlu: Ersun..
    2. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    3. Batı Trakya'da Türk azınlığın eğitim..
    4. Ali Ece, Beşiktaş yönetimine seslendi:..
    5. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    6. Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si..
    7. Kılıçdaroğlu: Başarılı siyasetçi..
    8. Binali Yıldırım, soru soran EYT'liye..
    9. Maltepe’de hafif ticari araç otobüs..
    10. Trump'tan ülkesinin Orta Doğu..
    11. Mısır Büyükelçiliği'nde 'idam'..
    12. Barcelona "El Clasico"yu ligde de..
    13. Cezayirli muhalifler Buteflika karşıtı..
    14. Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı’nda çelik..
    15. AB Venezuela'da barışçıl çözümde ısrarlı
    16. Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat..
    17. Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok..
    18. Yardımsevenler 91. onur yılı yemeği
    19. İİT, UNRWA için vakıf fonu oluşturacak
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2019
    21. İşsiz kaldığı sektörde patron oldu!..
    22. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. AK Parti Ümraniye Başkan Adayı..
    24. Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış:..
    25. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    26. İİT'den Hindistan ve Pakistan'a..
    27. Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası
    28. Cumhurbaşkanı Buteflika'nın ülkeye..
    29. Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa..
    30. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda..
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız
    Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız
    Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm stadyum Türkçe sloganla inledi
    Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm stadyum Türkçe sloganla inledi
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı Öznur'dan çağrı: Kürt kardeşlerim artık Barzani'ye baş kaldırmalı!
    Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı Öznur'dan çağrı: Kürt kardeşlerim artık Barzani'ye baş kaldırmalı!
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması