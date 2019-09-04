Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 4.

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili takım düz koşunun ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Milli maç arasını sıkı çalışma fırsatı gören Karadeniz ekibi antrenmanı yoğun yağmur altında sürdürdü.

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