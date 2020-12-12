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Spor Çaykur Rizespor, Göztepe karşısında galibiyeti 90+4'te aldı: 3-2
Spor

Çaykur Rizespor, Göztepe karşısında galibiyeti 90+4'te aldı: 3-2

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:16:00 -
Çaykur Rizespor, Göztepe karşısında galibiyeti 90+4'te aldı: 3-2

Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı mücadele 3-2 Rizespor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor'un gollerini 45+4'te penaltıdan Boldrin, 57'de Michalak ve 90+4 Milan Skoda atarken Göztepe'nin sayılarını 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81'de Napoleoni kaydetti.

Kaçan penaltıyı Skoda tamamladı

Rizespor'un galibiyet golünde Boldrin'in penaltısını kaleci İrfan Can kurtardı. Dönen topta Boldrin yine vurdu İrfan Can yine çıkardı. Yine seken topu geriden gelen Skoda tamamladı ve topu ağlara yolladı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 15'e çıkardı. 7 hafta sonra mağlup olan Göztepe ise 18 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor 3 - 2 Göztepe

Goller: 45' Boldrin, 57' Michalak, 66' Yalçın, 81' Napoleoni, 90+4' Skoda

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Kubilay, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ndiaye

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