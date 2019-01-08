Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Yavuz Bakır, Yeni Akit’e konuştu: TFF'nin temel problemleri çözmesi gerekir

Taha Emre Özdemir Ankara

Türkiye Futbol Federasyonu ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bankalarla çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada konuya ilişkin bir duyuru yayınlayan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), borçların bir bankaya (Ziraat Bankası) devredilmeyeceğini her bankanın kendi riskini yöneteceğini ifade etti.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Türkiye’deki futbol kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sistematik konular üzerinde düzenlemelere gitmesi gerektiğini, aksi taktirde kulüplerin ilerleyen yıllarda çok daha zor durumda kalacaklarını söyleyen Bakır, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de futbol büyük bir çıkmaz içinde. Özelliklede son birkaç yaşanan sıkıntıların vaktinde çözüme kavuşturulmamış olması kulüpleri borç batağına düşürdü. Türkiye'nin parası çok ciddi bir miktarda yurtdışına gidiyor. Giden paranın karşılığı da emek olarak alınamıyor. Türkiye’de futbol sistemi problemli. Kulüpler yönetimsel anlamda da bazı problemlere sahipler. Sistematik bir düzende çalışmıyorlar. Mesela kulüplerdeki transfer çalışmaları futbolun içinde olmayan kişiler tarafından yapılıyor. Transfer edilecek oyuncuların araştırması yeteri kadar gerçekleşmiyor. Türkiye'de futbol yıllardan beri bir sisteme dayandırılamadı. Her kulübün altyapısı var ama sadece birkaç kulübün altyapısı faal çalışıyor. Alt yapısı sağlam kulüpler genç oyuncularından faydalandıkları için ekonomik anlamda daha rahatlar.

Federasyon sistemi temelinden düzeltmeli

Kulüplerin yaşadığı ekonomik problemlerin önümüzdeki aylarda çok daha büyük noktalara ulaşacağı da kesin gibi görünüyor. Federasyonun bu sıkıntılara bir an önce çözüm üretmesi gerekli. Transferdeki kurallar daha da iyileştirilmeli. Özellikle yurtdışı transferlerinde FIFA ve UEFA'nın yaptırımları engellenmeli. Bunlar sağlanmazsa Türk futbolu ekonomik olarak içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Bu kadar para harcanmasına rağmen Türk futbolunun sürekli geriye gidiyor olması araştırılması gereken bir problemdir.