  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın birinci günü yaş çay alımı yapmayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:09:43 -
ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın birinci günü yaş çay alımı yapmayacak

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Kurban Bayramı'nın birinci günü yaş çay alımı yapmayacağını duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, daha önce arife günü ve bayramın tamamında çay alımlarının yapılacağını açıkladıkları belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak üreticilerimizden gelen taleplerin değerlendirilerek yeniden açıklama yapılacağını geçtiğimiz günlerde belirtmiştik. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımları yapılmayacaktır."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı