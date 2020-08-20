ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarını tamamladı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), birinci sürgünde 247 bin ton, ikinci sürgün döneminde ise 270 bin ton yaş çay alındığı açıkladı.
Üreticilerden toplamda 517 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Her ne kadar salgının yoğun yaşandığı dönemlerde çay kampanyasına başlanmış olsa da ülke genelinde ve kurumsal anlamda alınan tedbirler neticesinde münferit ve lokal birkaç vaka haricinde ikinci sürgün dönemini sorunsuz olarak tamamlamış bulunmaktayız. Üçüncü sürgün dönemini de aynı şekilde fabrika müdürlüklerimiz ve ilgili daire başkanlıklarımızla koordinasyon içerisinde hazırlanarak alınacak tedbir ve uygulamaları gözden geçirerek bu yılın çay alımlarını tamamlamak düşüncesindeyiz.”