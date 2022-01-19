ÇAYKUR çay tohumundan yağ üretimi üzerinde çalışıyor

Alim, yaptığı yazılı açıklamada son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek çay çeşitliliğini artırdıklarını da belirtti. Alim, katma değerli yeni ürünler üretme ve bölge ekonomisine ilave katkılar sağlama konusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret etti. Çaydan farklı ürünler üretmeye çalıştıklarına dikkati çeken Alim, ayrıca şu açıklamaları yaptı: “Bu yıl matcha latte adlı 3’ü 1 arada çay şeklinde bir içeceğimiz çıkacak. Yeşil çaylı makarna, yeşil çaylı helva, yeşil çaylı detoks ürünlerimiz de var. Önceki yıl 4 ton yeşil çay pudrası satmıştık. Geçen yıl ise 6 tona çıkmış olduk. Matcha latte’yle birlikte bu rakam 30 tona varacak. Yeşil çayın sağlık için de faydalı ve değerli bir ürün olduğu bir kez daha bu ürünlerimizle ortaya çıkacak.”