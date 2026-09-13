Çayırova'nın 300 milyon liralık spor kompleksi açıldı, Ersöz'den çağrı: 'Boş bırakmayın'

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çayırova Belediyesi işbirliğinde toplam 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi kapılarını açtı. 9 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste, FIBA onaylı ve 3 bin 500 kişilik tribün kapasiteli basketbol sahası ile 9 farklı antrenman salonu bulunuyor.

Sporcuların ve vatandaşların kullanımına sunulan komplekste basketbol sahası, FIBA onayı sayesinde uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya uygun. Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla tesisin ilçedeki spor altyapısına önemli bir katkı sunması hedefleniyor; her yaştan vatandaş burada spor yapma imkânı bulacak.

Ersöz: "Tesisi boş bırakmıyorsunuz, tesise sahip çıkıyorsunuz"

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, ülkenin spor altyapısını geliştirmek amacıyla yerel yönetimlere verdikleri desteğe dikkati çekti. "Tesisi boş bırakmıyorsunuz, tesise sahip çıkıyorsunuz. Bu gerçekten kıymetli" diyen Ersöz, Bakanlık olarak çok sayıda tesisi ve çok sayıda belediyeyi desteklediklerini kaydetti.

Amaçlarının her yaştan insanın spor yaptığı bir Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu belirten Ersöz, tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu söyleyerek vatandaşları antrenman yapmaya, fitness salonundan yararlanmaya ve spor alanını kullanmaya davet etti. "Özellikle hanımefendiler bu alanları çokça kullansın. Çocuklarımızı buraya getirin, onlara spor yaptıralım" ifadelerini kullanan Bakan Yardımcısı, sporu şöyle tarif etti: "Spor kardeşlik demek, barış demek, bağımlılıklardan uzaklaşmak demek, çocuklarımızı her türlü kötülükten korumak demek."

Milli sporculara vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs

Genç sporculara yönelik eğitim desteklerine de değinen Ersöz, Milli Sporcu Bursu uygulaması hakkında bilgi verdi. Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyabildiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı, uygulamanın üniversiteye geçişte "eğitim mi, spor mu" ikilemini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Çiftçi: "Yaklaşık 200 milyon lirasını Gençlik ve Spor Bakanlığımız verdi"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye değer katacak eserleri kademeli olarak hizmete aldıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar başta olmak üzere Kocaeli'de il başkanı, milletvekilleri ve hemşehrileriyle birlikte 7 yıldır Çayırova'ya eserler kazandırdıklarını belirten Çiftçi, şunları söyledi: "Bilgi evleri, sağlık ocakları, kütüphaneler, kitap kafeler, sokak hayvanları barınağı, devam etmekte olan devlet hastanemiz, bitirmek üzere olduğumuz kent meydanımız ve inşallah önümüzdeki aylarda inşası başlayacak metro projesiyle hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz işleri yapmaya devam ediyoruz."

Beşikten Eşiğe Yetim Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını aktaran Çiftçi, kompleksin maliyetini de paylaştı: "Sadece bu salon değil, aynı anda 9 farklı branşta antrenman ve müsabakaların yapılabileceği salonları içeren büyük bir kompleks. Yaklaşık 300 milyon liraya mâl olan bu eserin yaklaşık 200 milyon lirasını Gençlik ve Spor Bakanlığımız verdi. Yaklaşık 100 milyon lirasını da Çayırova Belediyemiz karşıladı."

Çiftçi, "Avrupa'nın en nitelikli, en prestijli spor lisesi" olarak nitelendirdiği, yaklaşık 960 milyon liraya mâl olan ve kamu kaynağından "bir kuruş dahi" harcamadıklarını söylediği okulu da tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Belediye Başkanı, konuşmasını Cumhurbaşkanı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve eserde emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.

Açılış programına Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.