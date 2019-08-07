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Çayırova’da bayram hazırlıkları sürüyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlık ve camilerde temizlik çalışması başlattı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:12
Çayırova’da bayram hazırlıkları sürüyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlık ve camilerde temizlik çalışması başlattı.


Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların bayram süresince yoğun olarak ziyaret edeceği mekânlar arasında yer alan mezarlıklar, belediye ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor. İlçe genelindeki Akse ve Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan mezarlıkları vatandaşların rahat bir şekilde ziyaret etmeleri için hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yer alan çeşmelerin bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı ile budama ve ilaçlama yapıyor.


Yıl içinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirten belediye yetkilileri, “Kurban Bayramının yaklaşmasıyla halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra arefe günü her iki mezarlıkta kuracağımız stantlarla kabir ziyaretine gelen vatandaşlarımızaikramlarımız olacak” dediler.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:12
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