Çayırhan’da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde sanayi çıkışının kapatılmasına esnaf tepki gösterdi.

Çayırhan’da bir çok kazaya sebep olduğu gerekçesiyle Sanayi çıkışı kaymakamlık kararı ile karayolları ekipleri tarafından kapanıyor. Sanayi esnafı ve o bölgede evi olan vatandaşlar ise geçişin kapanmasını istemiyor. Çayırhan girişinin iki girişi olduğu ve birinin kapanmasının doğru olmadığını buranın sıkıntısının çözümü olarak bu olmaması gerektiğini söylüyorlar.