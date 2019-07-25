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Çayı sakın böyle demlemeyin kansere yol açıyor

Ülkemizde su ile birlikte en çok tüketilen içecek olan çayı, doğru bir biçimde demlediğinizden emin misiniz? Çayı yanlış demlerseniz birçok sağlık sorunu ile karşılaşmanız mümkün.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:33
Çayı sakın böyle demlemeyin kansere yol açıyor

Çay uygun şekilde pişirilmediğinde birçok problemle karşılaşmak mümkündür. Yapılan araştırmalara göre yanlış demlenen çay, kanser gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir.

Sağlığa zarar vermemek için çay demlerken nelere dikkat edilmelidir?

1- Çaydanlık seçerken dikkatli olun

Demleme sırasında çayın kalitesini etkileyen faktörlerden biri de demlik (çaydanlık) malzemesidir. Çay demlemek için en iyi seçenek porselen demliktir. Alüminyumdan yapılan çay, lezzetin tadını daha da kötüleştirir.

2- Kireçsiz su kullanın

Çay konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanılan suyun temiz olmasıdır. Kireçli sudan yapılan çay sağlığa zarar verir ve çayın kalitesini düşürür.

3- Suyu dinlendirin

Çayın tadını güzelleştirmek için, kaynar su sonra dinlendirdikten sonra demin üstüne dökülmesi gerekir. Demin üzerine olduğu gibi kaynamış su dökülürse yanar ve acı bir tat alır. İnsan sağlığı için çok tehlikelidir.

4- Düşük ateşte çay demleyin

Çay demlerken, çok yüksek ateşten uzak durun. Çünkü yüksek ateşte çay, kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Çay düşük ateşte demlenmelidir.

5- Çayın üzerine bir kere kaynar su dökün

Çay yapımında en sık yapılan hatalardan biri de kaynar suyun tekrar tekrar kullanılmasıdır. Bu tür suların vücutta bakteri oluşturmasına neden olarak kullanılması, çayın kaynamış su kullanılarak bir kez kaynatılması için ideal bir seçimdir.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:33
  1. Sağlığa zarar vermemek için çay demlerken nelere dikkat edilmelidir?
  2. Çayı sakın böyle demlemeyin kansere yol açıyor
  3. kireçsiz su
  4. dinlendirilmiş su
  5. düşük ateş
  6. kaynar su
  7. demlik
  8. çaydanlık
  9. Çay

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