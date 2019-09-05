Çayı limonla içmenin faydaları nelerdir?

Çay ülkemizde oldukça fazla tüketilen bir içecek. Hal böyle olunca, birçok farklı şekilde çay içeni de görmek mümkün. Limonlu çayda bu çeşitlerin arasında. Peki ama çayı limonlu içmenin faydaları neler? Limonlu çayın vücuda faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde saklı...

Çay, düzenli ve düzeyli tüketildiğinde birçok yararı olan bir içecek. Fakat fazla tüketildiğinde ise vücutta demir eksikliği dolayısıyla, kansızlık oluşturabilir.

Çayı limonlu tükettiğinizde ise; demir emiliminin negatif etkisini azaltmayı başarır. Bu sayede demir emilimi problemin önüne geçebilirsiniz. İçerisinde yer alan ''tanin'' bileşeni, C vitamini demirinin emilimi hızlandırıp çoğaltır.

Üstelik çaydaki antioksidanlar sindirim sistemini muhafaza ederek türlü hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

Yemekten 30-40 dakika sonra tüketildiğinde içeriğindeki antioksidanlar ve bileşenler, serbest radikallerle savaşır ve hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar.