Çaydanlıktaki çay lekeleri nasıl temizlenir ve nasıl çıkar? Uygulanabilir tüm yöntemleri

Doğal Temizleme Çözümleri

Sirke- Limon ve Karbonat Kullanımı

Gerekli Malzemeler

Beyaz sirke

Limon suyu

Karbonat

Çaydanlığın içini yarıya kadar su ile doldurun ve kaynaması için ocağın üzerine bırakın. Kaynayan çaydanlığın içine karbonatı dökün ve 1 saat boyunca kaynatın. Bekleme süresini bittikten sonra sirkeyi ve limon suyunu bir kabın içinde karıştırın. Çaydanlığın içini boşaldıktan sonra çaydanlıktaki çay lekesi nasıl temizlenir kapsamında hazırlanan karışım ile silinir. Bu karışım çaydanlık içindeki kireci, su lekesini ve diğer lekeleri tamamen temizler.

Karbonat Kullanımı

Karbonat az bir su ile macun kıvamına gelinceye kadar bir kabın içinde karıştırılır. Çaydanlık temizliği için bu macun süngerin tırtıklı yeri ile alınarak ovulur. çaydanlık temizlemenin püf noktaları kapsamında bilinmesi gereken en önemli noktadır.

Sirke Kullanımı

Gerekli Malzemeler

Su

Beyaz sirke

Karbonat

Kağıt havlu

Sünger

Suların kireçli olmasından kaynaklı olarak çaydanlık içinde su kireci, lekesi ve çay lekeleri meydana gelir. çaydanlık temizliği ve bu sorunlardan kurtulmak için çaydanlık içine sirke ve karbonat dökülür ve su ile kaynatılır. Kaynatma işlemi yaklaşık olarak 1 saat boyunca kaynatılır. Ardından su dökülür ve kağıt havlu ile içindeki kalan tortular alınır. Ardından sünger yardımı ile çaydanlığın içindeki çay lekesi ve su kireci ovularak tamamen çıkartılır.

Karbonat ve Limon

Gerekli Malzemeler

Limon

Karbonat

Bir kabın içine 1 yemek kaşığı karbonat dökülür ve ardından yarım limon bu karbonatın içine batırılır. Kullanılacak olan limon kullanılmış olan bir limon da olabilir. Bu limon ile çelik çaydanlık içinde bulunan çay lekesi ovulur ve çıkar. çaydanlık temizleme kapsamında uygulama sonrasına mutlaka bol su ile durulama yapılması gerekir. bu uygulamada kullanılacak olan limon içinde mutlaka suyu da olması gerekir. kullanılmış olan limonun tamamen susuz olmaması gerekir.

Arap Sabunu



Arap sabunu evde bulunan lekeler üzerinde oldukça etkili olan bir üründür. Bu ürün doğru lekeler üzerinde kullanıldığı sürece etki sağlamaktadır. Çelik çaydanlığın içinde bulunan çay, kireç ya da su lekesi sorunları için arap sabunu kullanımı yapılır. arap sabunu çelik malzemenin içine ve dışına dökülür. Çizmeyen bir tel yardımı ile hafif hafif ovulur. Ovulma işlemleri bittikten sonra su ile birkaç kez durulama işlemi yapılmalıdır. Durulama esnasında var olan lekelerin kolay şekilde yok olduğunu gözlemleyebilir. Ayrıca zorlu olan lekeler ya da yanmış bir çaydanlık ile karşı karşıya kalındıysa arap sabunu üzerine sıcak su dökülerek ovma işlemleri yapılır. ovma işlemleri bittikten sonra mutlaka durulama yapılmalıdır.

Dış Kısmı Yanan Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Ocağın üzerine koyduğunuz çaydanlığı unuttunuz ve yanık lekesi oluşmaya başladığında son anda fark ettiyseniz bu konuda kullanacağınız olan uygulamalara dikkat etmelisiniz. Bu durumu yaşayan kişiler öncelikli olarak cif tarzında olan ürünleri tercih etmelidir. Bu tarz ürünlerin kullanılması ile yapılacak olan ovma işlemleri ile yanmış çaydanlık ile alakalı tüm sorunlar ortadan kalkar. Bu uygulamada yapılması gerekenler;

Çelik çaydanlıklarda yanma sonucunda meydana gelen lekeler için cif tarzında olan ürünlerin sünger üzerine dökülmesi gerekir. sünger yardımı ile var olan lekeler ovulur.

Ovulmanın bitmesinden sonra süngerin tırtıklı kısmı ile ovularak durulama işlemleri yapılır.

Sirke ve Karbonat

Çaydanlığın üzerindeki yanmış lekelerin çıkması adına sirke ile karbonat bir kabın içinde karıştırılır. Bu karışım ile çaydanlığın dış yüzeyinde ovma işlemi yapılır. ovma işleminin sert şekilde yapılması oldukça önemli bir noktadır. Ardından mutlaka su ile durulama yapılması oldukça önemlidir.

Sirke ve karbonat ile yapılacak olan diğer bir uygulamada kaynatma işlemidir. Büyük bir tencerenin içindeki suyun içine sirke ile karbonat dökülür. Kaynama işlemi meydana geldikten sonra çaydanlığın üst kısmı bu tencerenin içine koyulur ve 1 saat boyunca kaynatılır. Kaynama işlemi esnasında sorunların kendiliğinden yok olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ardından mutlaka durulama ve kurulama yapmanız gerekir.

Limon Tuzu

Limon tuzunun içeriğinde bulunan asidik yapı yanmış olan ürünler konusunda çözüm sunan bir üründür. Limon tuzu ıslak sünger üzerine dökülür ve çaydanlığın dış kısmı bununla ovularak temizlenir.