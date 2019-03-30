Çaydanlık ve tencereler nasıl parlatılır?

Dumanı üzerinde tüten sıcacık bir çaya kim “hayır” der? Evlerimizde en çok tükettiğimiz içeceklerin başında gelen çay, sohbetlerimizin de başköşesinde yer alır. Her evde günde en az bir kez kaynar çaydanlık. Aynı şekilde tencereler de ocağın üzerinden inmez…

Kimyasallardan uzak durmak önemli

Zaman içinde kullandığımız çaydanlıklar ve tencereler ilk günkü parlaklığını kaybeder. Çaydanlıkların demliklerinin içleri ise simsiyah bir görünüm kazanır. Çaydanlıkların içlerini ev hanımları genellikle çamaşır suyuyla temizler ancak bu tip kimyasalların mutfak ürünlerinde kullanılması uzmanlar tarafından önerilmiyor. Çünkü bu tip temizlik ürünlerin kullanıldığı yüzeyden kolayca sökülüp atılması son derece zor.

İşte size kimyasal kullanmadan yapacağınız çaydanlık temizleme formülü: