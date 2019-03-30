Çaydanlık ve tencereler nasıl parlatılır?
İçi kararan, dışı ilk günlü parlaklığını kaybeden çaydanlıklarınızı eski haline döndürmek son derece kolay.30 Mart 2019 Cumartesi 10:52
Dumanı üzerinde tüten sıcacık bir çaya kim “hayır” der? Evlerimizde en çok tükettiğimiz içeceklerin başında gelen çay, sohbetlerimizin de başköşesinde yer alır. Her evde günde en az bir kez kaynar çaydanlık. Aynı şekilde tencereler de ocağın üzerinden inmez…
Kimyasallardan uzak durmak önemli
Zaman içinde kullandığımız çaydanlıklar ve tencereler ilk günkü parlaklığını kaybeder. Çaydanlıkların demliklerinin içleri ise simsiyah bir görünüm kazanır. Çaydanlıkların içlerini ev hanımları genellikle çamaşır suyuyla temizler ancak bu tip kimyasalların mutfak ürünlerinde kullanılması uzmanlar tarafından önerilmiyor. Çünkü bu tip temizlik ürünlerin kullanıldığı yüzeyden kolayca sökülüp atılması son derece zor.
İşte size kimyasal kullanmadan yapacağınız çaydanlık temizleme formülü:
- İçleri kapkara bir görünüm kazanan çaydanlığınızı temizlemek için ihtiyacınız olan limon tuzu ve sirke… 1 yemek kaşığı limon tuzu, birkaç damla sirkeyi demliğe ilave edin. Ardından demliği suyla doldurup yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kaynama işleminden sonra demliğinizi güzelce yıkayın.
- Çaydanlık ve tencerelerinizin dış yüzeyini parlatmak için öncelikli tercihiniz limon olmalı. Bir limonu ortadan ikiye kesin ve bir parçasıyla çaydanlığınız dışını ovalayın. Limonlama işleminin ardından çaydanlık ve tencerelerinizi güzelce yıkayın.
- Çaydanlık ve tencerelerinizin dış yüzeyinde lekeler mevcutsa o zaman işin içene karbonat girmeli. İki çay kaşığı karbonat ve 3 çay kaşığı sirkeyi karıştırıp bir mikrofiber bez yardımıyla tencere ve çaydanlık yüzeylerini iyice ovalayabilirsiniz. Söz konusu ölçüleri parlatacağınız eşyaların çokluğuna göre artırabilirsiniz.
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