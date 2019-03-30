0553 313 94 23

Çaydanlık ve tencereler nasıl parlatılır?

İçi kararan, dışı ilk günlü parlaklığını kaybeden çaydanlıklarınızı eski haline döndürmek son derece kolay.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:52
Çaydanlık ve tencereler nasıl parlatılır?

Dumanı üzerinde tüten sıcacık bir çaya kim “hayır” der? Evlerimizde en çok tükettiğimiz içeceklerin başında gelen çay, sohbetlerimizin de başköşesinde yer alır. Her evde günde en az bir kez kaynar çaydanlık. Aynı şekilde tencereler de ocağın üzerinden inmez…

Kimyasallardan uzak durmak önemli

Zaman içinde kullandığımız çaydanlıklar ve tencereler ilk günkü parlaklığını kaybeder. Çaydanlıkların demliklerinin içleri ise simsiyah bir görünüm kazanır. Çaydanlıkların içlerini ev hanımları genellikle çamaşır suyuyla temizler ancak bu tip kimyasalların mutfak ürünlerinde kullanılması uzmanlar tarafından önerilmiyor. Çünkü bu tip temizlik ürünlerin kullanıldığı yüzeyden kolayca sökülüp atılması son derece zor.

İşte size kimyasal kullanmadan yapacağınız çaydanlık temizleme formülü:

  • İçleri kapkara bir görünüm kazanan çaydanlığınızı temizlemek için ihtiyacınız olan limon tuzu ve sirke… 1 yemek kaşığı limon tuzu, birkaç damla sirkeyi demliğe ilave edin. Ardından demliği suyla doldurup yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kaynama işleminden sonra demliğinizi güzelce yıkayın.
  • Çaydanlık ve tencerelerinizin dış yüzeyini parlatmak için öncelikli tercihiniz limon olmalı. Bir limonu ortadan ikiye kesin ve bir parçasıyla çaydanlığınız dışını ovalayın. Limonlama işleminin ardından çaydanlık ve tencerelerinizi güzelce yıkayın.
  • Çaydanlık ve tencerelerinizin dış yüzeyinde lekeler mevcutsa o zaman işin içene karbonat girmeli. İki çay kaşığı karbonat ve 3 çay kaşığı sirkeyi karıştırıp bir mikrofiber bez yardımıyla tencere ve çaydanlık yüzeylerini iyice ovalayabilirsiniz. Söz konusu ölçüleri parlatacağınız eşyaların çokluğuna göre artırabilirsiniz.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin demokratik anlamda bir stratejik dönüşüme ihtiyacı var"
    1. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    2. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    3. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    4. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    5. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    6. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    7. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    8. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    9. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    10. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    11. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    12. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    13. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    14. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    15. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    16. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    17. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    18. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    19. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    20. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    21. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    22. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    23. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    24. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    25. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    26. Kayak merkezinde yol genişletme..
    27. Bu araçtan sağ çıktılar
    28. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    29. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    30. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'