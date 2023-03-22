Plan yapılmalı yoksa yeraltı ve tüm canlıları etkiler, çok sinsi gelir! Profesörden bölge 'kuraklık' açıklaması

Neden biliyor musunuz? Tüm canlıları etkiler, çok sinsi gelir, ne kadar kalacağı belli olmaz. Tüm canlıları çaresiz bırakır. Depremde insanlardan başka çok ölen olmadı ama kuraklıkta tüm canlılar ekosistem durur, istop eder her şey. O çaresizlik içerisinde ne kadar süreceğini de bilemezsiniz ve o çaresizlikte göçlere kadar süre gider. Trakya’da böyle bir sonu bekliyorum. Doğaya karşı, doğaya rağmen bir mücadele olmaz. Bizim planlamadığımız, planlayamadığımız nüfusu ve sanayiyi hiç merak etmeyin, doğa planlayacak ve ters göç Trakya’dan çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. Nüfus artışı ile beraber de 2060 yılına kadar artacağız. 2060 yılından sonra Türkiye’nin nüfusu azalmaya başlayacak. Bence Trakya’nın en fazla şurada çekeceği 20 yıllık bir sıkıntısı var. 2040 yılından itibaren herkes geldiği yere geldiği gibi geri dönecek. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir" diye konuştu.