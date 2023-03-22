2023-03-22 22:20:43 Plan yapılmalı yoksa yeraltı ve tüm canlıları etkiler, çok sinsi gelir! Profesörden bölge 'kuraklık' açıklaması
Trakya için 'kuraklık' açıklaması: 'Herkes geldiği yere dönecek' Dr. Abdülhalim Orta, kuraklıkta tüm canlılar için ekosistemin önemi hakkında şok eden açıklama yaptı. Tablo korkutucu: Tehlike çanları çalıyor- Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülhalim Orta, kuraklıkta tüm canlılar için ekosistemin durduğunu, o çaresizlikte göçler yaşandığını, Trakya'da da böyle bir sonu beklediğini ifade ederek, "2040 yılından itibaren herkes geldiği yere geldiği gibi geri dönecek. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir" dedi