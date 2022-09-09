Çaydanlık en kolay nasıl temizlenir? Kireçli, yanmış çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri

Isıtıcıyı kimyasal temizlik ürünleriyle nasıl temizleyeceğinizi anlatan iyi temizlik ipuçları vardır. Buna rağmen basit ve doğal yöntemler kullanmayı tercih ediyorsanız doğru yerdesiniz.

htiyacınız olan tek şey birkaç limon dilimi…

Isıtıcılar söz konusu olduğunda kireç kaçınılmazdır. Siz kullandıkça kireçlenme artar ve ısıtıcının çevresinde beyaz bir öbek şeklinde görünür. Kireç dökülebilir ve sonrasında suda yüzebilir. Muhtemelen bir sonraki çay fincanınıza da dökülebilir.

Bir çaydanlıktan gelen kireç, sağlığınız için kötü değildir. İçme suyundaki kalsiyum ve magnezyum sağlıklı minerallerdir – onlara ihtiyacımız bile vardır. Bir su ısıtıcısının filtreli olmasının ana nedeni, kireç taşlarının çay ya da kahvede kalmamasıdır.

Su ısıtıcınızın tamamen temiz ve kireçsiz olduğundan emin olmak ister misiniz?

Çaydanlık veya Kettle Nasıl Temizlenir?

İki limonu dilimleyin ya da parça halinde kesin ve su ısıtıcısına koyun. Su ısıtıcıyı yarıya kadar su ile doldurun ve çalıştırın. Kaynadıktan sonra suyu dökün, fakat limonları içeride bırakın. Yarıya kadar taze suyla tekrar doldurun ve tekrar çalıştırın. İki kez limon suyunu kaynattıktan sonra ısıtıcınız tekrar temiz görünecektir!

Çaydanlık nasıl parlatılır?

Sirke ve karbonat ikilisini bir kaba ekleyin. Macun kıvamını alan karışımı bir sünger ya da bez yardımıyla çaydanlığın dış yüzeyine uygulayın. Eğer çaydanlığınızın rengi çok soluk ya da lekeleri çok fazlaysa bu karışımı bir süre çaydanlık üzerinde bekletin.

Çaydanlığın içindeki siyahlık nasıl geçer? Kararmış çaydanlık temizleme

Çaydanlığın içine 1 yemek kaşığı limon tuzu koyun ve su ilave edin. Daha sonra çaydanlığın içerisindeki bu suyu 15 dakika kadar kaynatın ve su ile durulayın. * Kaynar suyun içinde erittiğiniz kaya tuzu ve sirke ile hem kararan çaydanlık içlerini ve hem dışını parlatabilirsiniz.

Dışı yanmış çelik çaydanlık nasıl temizlenir?

Kaya tuzu ve sirke : Yanmış çaydanlık temizleme için üzerine sirke ekleyin. Elde ettiğiniz karışım ile çaydanlığın hem içini, hem de dışını güzelce ovalayın ve su ile durulayın. Bu karışımla çaydanlıktaki lekeler yok olacaktır.

Lavabo açıcıyla çaydanlık temizleme olur mu? Lavabo Acıcı ile çaydanlık nasıl temizlenir?

Suya bir çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuz ekleyin. Son olarak yarım bardak sirke ilave edin ve karışımı kaynatın. Karışımın kaynamasının ardından sert olmayan bir sünger ile ya da pamuklu bir bez ile çaydanlığın içini ovun. İşlemlerin ardından çaydanlığınızın içini bol su ile durulayın.



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