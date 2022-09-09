2022-09-09 09:49:31 Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları
Baharatlar, gıdalara az miktarda katılmalarına rağmen, aroma ve lezzet değişiminde önemli rol oynamaktadır. İçerdikleri eterik yağlar ve alkoloidlerden dolayı bakterisit etkiye de sahiptirler. Baharatların, yemeklerimize kattıkları lezzetin yanında sağlık için oldukça büyük faydaları da bulunuyor. Baharatları kullanmak, kültürlere göre çeşitleri farklılık göstermekle birlikte besinlerin aromalarını güçlendirmek için binlerce yıldır başvurulan bir yöntem. Diyetisyen Duygu Çiçek, 5 baharat çeşidini anlattı... Bu baharatların faydaları saymakla bitmiyor!