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Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

2022-09-09 09:49:31
Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

Baharatlar, gıdalara az miktarda katılmalarına rağmen, aroma ve lezzet değişiminde önemli rol oynamaktadır. İçerdikleri eterik yağlar ve alkoloidlerden dolayı bakterisit etkiye de sahiptirler. Baharatların, yemeklerimize kattıkları lezzetin yanında sağlık için oldukça büyük faydaları da bulunuyor. Baharatları kullanmak, kültürlere göre çeşitleri farklılık göstermekle birlikte besinlerin aromalarını güçlendirmek için binlerce yıldır başvurulan bir yöntem. Diyetisyen Duygu Çiçek, 5 baharat çeşidini anlattı... Bu baharatların faydaları saymakla bitmiyor!

#1
Foto - Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

TARÇIN- Tarçın kabuklarının kan şekeri ve kolesterolü düşürülmesinde etkisi olduğu birçok kişi tarafından biliniyor. Bakteri ve mikroorganizmalar üzerindeki etkisiyle soğuk algınlıklarını gidermek için birebir bir baharat. Çayınızın içerisine bir miktar ekleyeceğiniz tarçının sağlınız için etkisi oldukça büyük. İştah kaybı, sindirim yetersizliği, spazmlar, gaz ve şişkinlik hislerinde de tarçından yararlanılıyor. Alerjik tepkimelere yol açabileceği için hassas kişilerde ve gebelerde kullanımına dikkat edilmelidir. 0,5-1 gram kabuk tarçın parçalanarak kaynatılmış sıcak su içerisinde 15 dakika demlenerek günde 3-4 defa tüketilebileceği gibi çaylara, süte, yoğurda veya sütlü tatlılara da katılabilir.

#2
Foto - Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

KARANFİL- Özellikle yemek sonrası ağız kokusunu gidermek için kullanılan karanfil, cinsel hormonların üzerinde de etkilidir. Aynı zamanda içerisindeki eugenol maddesinin etkisiyle hafif şiddetteki diş ve diş eti ağrılarına da lokal uyuşturucu etki yapar ve anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Bütün bunların yanı sıra yemeklere baharat eklemek tuz alımını azaltmanın yollarından bir tanesidir. Amerikan Baharat Tüccarları Birliği (ASTA) ne göre karabiber, sarımsak tozu, köri, kimyon, zencefil, kişniş gibi baharatlar ve fesleğen, dereotu gibi kurutulmuş otlar yemeklerde tuz yerine kullanılarak, tuzun getirdiği lezzeti sağlamak için birebir. Aroma verici olarak kullanılan baharatların sağılığa olan faydaları oldukça fazla. Şeker ve kolesterol seviyelerini düzenlerken, metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca kanser oluşumunun engellenmesinde ve çeşitli tümörlerin küçülmesinde etkili rol oynarlar. Baharat doğru kullanılmadığında ise kronik hastalıkları tetikleyebiliyor. Diyetisyen Duygu Çiçek, baharatlar içerisinden en etkili olan 5 baharatın faydalarını aktardı.

#3
Foto - Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

KARABİBER- Öncelikli özelliği tükürük ve mide asidi salgılarını artırması sonucu sindirimi ve metabolizmayı güçlendirir ve hızlandırır. Bağışıklık sistemini düzenler ve spazmları giderici etkisi vardır. Karabiberin; Alzheimer hastalığının oluşumunu yavaşlattığı yönünde çalışmalar mevcut. Ayrıca tansiyonu düşürücü etkisinin yanı sıra içerdiği bakır mineralli sayesinde kemik sağlığı üzerinde de yararlı etkileri olduğu biliniyor.

#4
Foto - Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

ZENCEFİL- Zencefillin en önemli özelliklerinden birisi mide bulantılarını bastırması olarak bilinir. Kanser tedavisi gören kemoterapi hastalarında, ameliyat sonrası anestezinin neden olduğu bulantılarda ve gebelikteki sabah bulantılarında zencefilden yararlanılabilir. Safra salınımını yükseltici etkisiyle yemek sonrası uygun dozlarda kullanıldığında yağlı besinlerin sindiriminde de yardımcı olur. İltihap giderici etkisiyle kemik romatizması şikâyetlerini hafiflettiğine ve tümör gelişimlerini engellediğine dair çalışmalarda bulunuyor. Gebelerde miktarı günlük 15 gram üzerine çıkmaması gerekiyor. Safra taşı şikâyeti olan ve safra kesesi bulunmayan kişilerde kullanılması ise kesinlikle önerilmiyor. Limon ve balla hazırlanan çayı soğuk algınlığına, boğaz ağrısı ve öksürüklere iyi gelir.

#5
Foto - Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

NANE- Migren ve tansiyona bağlı baş ağrılarında nane yağının kokusunun olumlu etkisi olduğu biliniyor. Taze nane yaprağı veya kurusu ise hazımsızlık ve mide kramplarının giderilmesinde yararlıdır. Safra salgısını artırdığı için safra taşı bulunan ve reflü şikâyeti olan kişilerde dikkatli kullanılması gerekiyor.

#6
Foto - Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

Baharat Çeşitleri ve İsimleri- Acı Kırmızı Biber. Biberiye. Çörek Otu. Kakule. Kekik. Kimyon. Köri. Nane. HANGİ BAHARAT HANGİ YEMEKTE KULLANILIR? Fesleğen: Domates, sebzeler, salata, makarna, tavuk, kuzu. Defne yaprağı: Çorbalar, makarna sosu, balık, et. Frenk maydanozu: Balık, tavuk. Frenk soğanı: Yumurta (omlet, menemen vs.) Kişniş: Domates, sebze yemekleri, fasülye, tavuk. Baharatın zararları Fazla baharat tüketimi sonucu mide bulantısı, mide ağrısı, ishal sorunları ortaya çıkabilir. Mide rahatsızlığı olanlar baharatlı yemek tüketiminden kaçınmalıdır. Baharat Çeşitleri ve İsimleri- Mucize baharatlar; Acı Kırmızı Biber. Biberiye. Çörek Otu. Kakule. Kekik. Kimyon. Köri. Nane. Baharat çeşitleri ve kullanım alanları Fesleğen: Domates, sebzeler, salata, makarna, tavuk, kuzu. Defne yaprağı: Çorbalar, makarna sosu, balık, et. Frenk maydanozu: Balık, tavuk. Frenk soğanı: Yumurta (omlet, menemen vs.), Kişniş: Domates, sebze yemekleri, fasülye, tavuk. Baharatların Zararları- Acılı ve Baharatlı Yiyecekler Yediğinizde Vücudunuza Ne Olur? Kilo verebilirsiniz. Ağrı toleransınız artar. Bağışıklık sisteminiz güçlenir. Yaşam süreniz uzar. Şeker alımı ihtiyacınız azalır. Damak tadınız zarar görebilir. Alerjik sorunlara neden olabilir.

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