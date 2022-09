Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

Baharat Çeşitleri ve İsimleri- Acı Kırmızı Biber. Biberiye. Çörek Otu. Kakule. Kekik. Kimyon. Köri. Nane. HANGİ BAHARAT HANGİ YEMEKTE KULLANILIR? Fesleğen: Domates, sebzeler, salata, makarna, tavuk, kuzu. Defne yaprağı: Çorbalar, makarna sosu, balık, et. Frenk maydanozu: Balık, tavuk. Frenk soğanı: Yumurta (omlet, menemen vs.) Kişniş: Domates, sebze yemekleri, fasülye, tavuk. Baharatın zararları Fazla baharat tüketimi sonucu mide bulantısı, mide ağrısı, ishal sorunları ortaya çıkabilir. Mide rahatsızlığı olanlar baharatlı yemek tüketiminden kaçınmalıdır. Baharat Çeşitleri ve İsimleri- Mucize baharatlar; Acı Kırmızı Biber. Biberiye. Çörek Otu. Kakule. Kekik. Kimyon. Köri. Nane. Baharat çeşitleri ve kullanım alanları Fesleğen: Domates, sebzeler, salata, makarna, tavuk, kuzu. Defne yaprağı: Çorbalar, makarna sosu, balık, et. Frenk maydanozu: Balık, tavuk. Frenk soğanı: Yumurta (omlet, menemen vs.), Kişniş: Domates, sebze yemekleri, fasülye, tavuk. Baharatların Zararları- Acılı ve Baharatlı Yiyecekler Yediğinizde Vücudunuza Ne Olur? Kilo verebilirsiniz. Ağrı toleransınız artar. Bağışıklık sisteminiz güçlenir. Yaşam süreniz uzar. Şeker alımı ihtiyacınız azalır. Damak tadınız zarar görebilir. Alerjik sorunlara neden olabilir.