Diyetisyen tavsiyesi en faydalı 5 baharat: Baharat çeşitleri ve zerdeçal faydaları

KARANFİL- Özellikle yemek sonrası ağız kokusunu gidermek için kullanılan karanfil, cinsel hormonların üzerinde de etkilidir. Aynı zamanda içerisindeki eugenol maddesinin etkisiyle hafif şiddetteki diş ve diş eti ağrılarına da lokal uyuşturucu etki yapar ve anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Bütün bunların yanı sıra yemeklere baharat eklemek tuz alımını azaltmanın yollarından bir tanesidir. Amerikan Baharat Tüccarları Birliği (ASTA) ne göre karabiber, sarımsak tozu, köri, kimyon, zencefil, kişniş gibi baharatlar ve fesleğen, dereotu gibi kurutulmuş otlar yemeklerde tuz yerine kullanılarak, tuzun getirdiği lezzeti sağlamak için birebir. Aroma verici olarak kullanılan baharatların sağılığa olan faydaları oldukça fazla. Şeker ve kolesterol seviyelerini düzenlerken, metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca kanser oluşumunun engellenmesinde ve çeşitli tümörlerin küçülmesinde etkili rol oynarlar. Baharat doğru kullanılmadığında ise kronik hastalıkları tetikleyebiliyor. Diyetisyen Duygu Çiçek, baharatlar içerisinden en etkili olan 5 baharatın faydalarını aktardı.