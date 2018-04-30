Çayda şeker kullanma alışkanlığını bırakmanın yolları

İŞTE ŞEKER KULLANMA ALIŞKANLIĞINI BIRAKMANIN YOLLARI:

-Şekersiz çayın ağızda bıraktığı acılığı sevmeyen kişiler, şeker yerine çayına bir miktar bal dökerek bu ihtiyacını karşılayabilir.

-Bal tüketiminin şekerin yan etkilerinden korumasının yanı sıra mide rahatsızlıkları, çarpıntı, kemik hastalıkları, bronşit, boğaz ağrısı, cilt hastalıkları ve kabızlığa da iyi geldiği bilinmektedir.

-Eğer sizde aldığınız fazla kilolardan şikayetçiyseniz yapacağınız ilk iş, çayın içerisinde şeker kullanma adetini bırakmak olacaktır.

-Aşırı miktarda tüketilen şeker, kandaki şekerin düzeyini olması gereken seviyeye indirmek için normale göre daha fazla insülin salgılamasına neden oluyor.

-Tükettiğiniz şekeri yakamazsanız vücudunuzda yağ birikmeye başlıyor. Bu nedenle özellikle de çayın içerisinde şeker kullanmaktan vazgeçmelisiniz.