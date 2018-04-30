Çayda şeker kullanma alışkanlığını bırakmanın yolları
Toplum içerisinde severek tüketilen içeceklerden biri olan çayı, şekersiz tüketenlerin sayısı çok az. Bazı insanlar vücuda verdiği zararlardan dolayı şekeri çayından eksik etmeye çalışsa da bunu pek beceremez.30 Nisan 2018 Pazartesi 12:42
İŞTE ŞEKER KULLANMA ALIŞKANLIĞINI BIRAKMANIN YOLLARI:
-Şekersiz çayın ağızda bıraktığı acılığı sevmeyen kişiler, şeker yerine çayına bir miktar bal dökerek bu ihtiyacını karşılayabilir.
-Bal tüketiminin şekerin yan etkilerinden korumasının yanı sıra mide rahatsızlıkları, çarpıntı, kemik hastalıkları, bronşit, boğaz ağrısı, cilt hastalıkları ve kabızlığa da iyi geldiği bilinmektedir.
-Eğer sizde aldığınız fazla kilolardan şikayetçiyseniz yapacağınız ilk iş, çayın içerisinde şeker kullanma adetini bırakmak olacaktır.
-Aşırı miktarda tüketilen şeker, kandaki şekerin düzeyini olması gereken seviyeye indirmek için normale göre daha fazla insülin salgılamasına neden oluyor.
-Tükettiğiniz şekeri yakamazsanız vücudunuzda yağ birikmeye başlıyor. Bu nedenle özellikle de çayın içerisinde şeker kullanmaktan vazgeçmelisiniz.
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