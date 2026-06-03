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Tarım Çayda acelecilik faturayı üreticiye kesiyor! Ziraat Odası'ndan çay üreticisine "hasada ara verin" çağrısı
Tarım

Çayda acelecilik faturayı üreticiye kesiyor! Ziraat Odası'ndan çay üreticisine "hasada ara verin" çağrısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çayda acelecilik faturayı üreticiye kesiyor! Ziraat Odası'ndan çay üreticisine "hasada ara verin" çağrısı

Rize’de 2026 yılı yaş çay sezonunun açılmasıyla birlikte üreticiler büyük bir heyecanla çay bahçelerine girerek hasada başladı. Ancak son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makinelerinin de etkisiyle hasat işleminin kontrolsüz şekilde hız kazanması ve her üreticinin ürününü bir anda elinden çıkarmak istemesi çay alım yerlerinde büyük bir izdihama yol açtı. Yaşanan bu plansız yoğunluk nedeniyle hem ÇAYKUR hem de özel sektör fabrikaları işleme kapasitelerinin sınırlarını zorlamaya başladı.

Rize’de yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay alım yerleri ve fabrikalarda yoğunluk başlayınca Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan bir çağrı yaparak "Çayı en iyi saklama koşulu dalında saklamaktır. Lütfen üretime ara verelim" dedi.

2026 yılı yaş sezonun açılmasıyla üreticiler çay bahçelerine girerek hasat işlemini gerçekleştirmeye başladı. Son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makineleriyle birlikte hasadın hız kazanması ve üreticilerin de çayını bir anda bitirmek istemesi nedeniyle yoğunluk arttı. Hal böyle olunca da hem ÇAYKUR hem de özel sektör çay fabrikalarında izdiham meydana geldi.

Yoğunluğun azalması için üreticileri hasada ara vermeye davet eden Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan "Şu an yaşadığımız yoğunluk sürecini yalnızca tek bir şekilde atlatabiliriz. Çayı en iyi saklama koşulu dalında saklamaktır. Rizeli hemşehrilerim, değerli çiftçilerimiz lütfen üretime ara verelim. Azami şekilde ÇAYKUR kotaları kadar hasat yapalım ve bu süreci hep birlikte düzlüğe çıkaralım. Eğer biz kotalarımız kadar hasat yapmaz, işleme kapasitesinin üzerinde üretime devam edersek taban fiyatın altında alımlar gerçekleşecektir. Bölgenin alın teri ve emeği hiçe gitmektedir. Bu süreci üreticilerimiz 1-2 gün hasada ara vererek dengeleyebilir" dedi.

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