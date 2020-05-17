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Çaycuma’da yılın ilk tek yumurta ikizleri dünyaya geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bu yılın ilk tek yumurta ikizi dünyaya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:46:35 -
Çaycuma’da yılın ilk tek yumurta ikizleri dünyaya geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bu yılın ilk tek yumurta ikizi dünyaya geldi.


Çaycuma ilçesinde yaşayan Sercan ve Selen Dilek çiftinin tek yumurta ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çaycuma Devlet Hastanesinde bebeklerden birinin ters geldiğinin anlaşılması üzerine ameliyat ile dünyaya gözlerini açan ikiz bebekler sağlıklı şekilde doğdu. 33 yaşında tek yumurta ikiz bebekleri ile birlikte 3 çocuk annesi olan Selen Dilek, "Türkiye’nin ve dünyanın uğraştığı korona virüs salgınında tek yumurta ikizlerim bize çok iyi geldi. Çok mutluyum. Doktorum İsa Bey’e, kadın doğum servisinde çalışan tüm personele teşekkür ederim. Böyle güzel bir duyguyu Allah olmayanlara da versin inşallah" dedi.


Tek yumurta ikizlerden birinin ters geldiğini ve acil ameliyat ile doğumu yapan Op. Doktor İsa Dürümlü, şunları söyledi " 4 sene kadın doğum asistanlığı yaptım ve 1 buçuk yıldır Çaycuma Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktayım. Çaycuma ilçesinde 2020 yılının ilk tek yumurta ikizi dünyaya geldi. Ikizler 37 haftalık olduğunda annenin ağrıları artınca sabaha karşı hastaneye geldi. Yaptığım muayene bir bebeğin ters geldiğini gördüm. Sonrasında sezaryen ameliyatı ile tek yumurta ikizlerimizi dünya’ya getirdik. Başarılı geçen ameliyat sonrası 2,55 gr ağırlığında 2 tane kız çocuğu dünyaya geldi" ifadelerine yer verdi.


Dünyaya gelen ikiz bebeklere ise Lina ile Alin isimleri konuldu.

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