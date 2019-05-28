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Çaycuma’da Dünya Çevre Günü kutlanıyor

5 Haziran’ın Ramazan Bayramı tatiline rast gelmesi nedeniyle Dünya Çevre Günü, Çaycuma’da, 30 Mayıs Perşembe günü bir dizi etkinlikle kutlanacak.

28 Mayıs 2019 Salı 20:19
Çaycuma’da Dünya Çevre Günü kutlanıyor

5 Haziran’ın Ramazan Bayramı tatiline rast gelmesi nedeniyle Dünya Çevre Günü, Çaycuma’da, 30 Mayıs Perşembe günü bir dizi etkinlikle kutlanacak.


Etkinlikler kapsamında, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa “Ekolojik koruma ve insan sağlığı ilişkisi” adlı bir konferans verecek.


Her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü, o tarihin Şeker Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle, Çaycuma’da 30 Mayıs Perşembe günü bir dizi etkinlikle kutlanacak. Çaycuma Belediyesinin, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Çaycuma Temsilciliğinin katkılarıyla düzenlediği etkinlik 10.30’da Öğretmenevi önünde toplanılmasıyla başlayacak. Burada Çaycuma Anaokulu öğrencileri atık malzemeden yapılan elbiselerle bir defile yapacak. Katılımcılar buradan bando eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar bir yürüyüş yapacak. Protokol konuşmaları ve Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü Halkoyunları Ekibi’nin gösterilerinin ardından Çaycıma Belediyesi Atık Su Tesisleri ile ÇAYBEL’in geri dönüşüm tesislerine bir inceleme gezisi yapılacak. Geziye okulların çevre kulübü üyeleri katılacak.


Etkinliğin öğleden sonraki bölümü Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek. Saat 14.00’de başlayacak bu bölümde ilk olarak Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa “Ekolojik koruma ve insan sağlığı ilişkisi” adlı bir konferans verecek. Konferansın ardından atık pil toplama kampanyasında en çok pil toplayan okullara ödülleri verilecek.



507 kilo atık pil toplandı



İçindeki çeşitli kimyasal maddelerin çöp depolama alanlarında yeraltı sularına ve toprağa karışarak kirlilik yaratma olasılığı son derece yüksek olan atık pillerin bu zararını engellemek, geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak için her yıl düzenlenen kampanyaya bu yıl 28 okul katıldı. Kampanya çerçevesinde toplam 507 kilo atık pil toplandı. Kampanya süresince en fazla atık pili 74 kilo ile Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu topladı. Ardından 54 kilo ile 75. İlkokulu ikinci, 51.50 kilo ile Çaycuma Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu üçüncü, 50’şer kilo ile Çomranlı İlkokulu ve Güzelyaka İlkokulu 4 ve 5. sırayı paylaştı.


Öte yandan kampanyada en fazla atık pil toplayan okullara, 30 Mayıs’ta yapılacak Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törende ödül verilecek.


Çaycuma Belediyesi 2018-2019 eğitim dönemi Atık Pil Toplama Kampanyası sonuçları şu şekilde açıklandı: Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu 74, 75. İlkokulu 54, Çaycuma Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu 51.50, Çomranlı İlkokulu ve Güzelyaka İlkokulu 50, Burunkaya Şehit Emrah Kartal Ortaokulu 26, Adaköy İlkokulu 24.70, Kışla Ortaokulu 21.40, Sandallar Ortaokulu 19.40, Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 18.50, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 16, Şehit Aydın Berber Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 12.50, Atatürk İlkokulu 12.30, Çaycuma Anaokulu 11.50, Serdaroğlu İlkokulu 10.50, Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8.90, Gemiciler Ortaokulu 8.50, İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu 7.40, Çaycuma Anadolu İmam Hatip lisesi 5.80, Hacıbadi İlkokulu 5.70, Hacılar İlkokulu 4, Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi 3.90, Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi 2.80, Mimar Sinan Ortaokulu 2.30, Çaycuma TSO Fen Lisesi 2, Mehmet Akif Ersoy Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 1.50, Nebioğlu Ortaokulu 1.40, Şehit Hasan Yağlı İlkokulu 0.50.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 20:19
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