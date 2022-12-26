Çaycuma nerede? Çaycuma nereye bağlı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından doğal gaz rezervi konusunda müjde verdi. Bu müjdenin ardından pek çok kişi 'Çaycuma nerede?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti” dedi. Peki, Çaycuma nerede?
Çaycuma nerede? Çaycuma nereye bağlı?
Çaycuma, Zonguldak'ın bir ilçesidir. Zonguldak il merkezinin doğusunda kalmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Bartın, güneyinde Devrek yer alır. Yüzölçümü 490 Km2'dir.
Çaycuma, Filyos Çayı ve bu çayın oluşturduğu vadi üzerine kuruludur. Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. En büyük yükseltisi; Balat Dağı'dır.