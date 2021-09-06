Çaycı kadın rezaleti ifşa etti! Taciz artık CHP'nin rutini oldu

CHP’de kadına yönelik taciz ve aşağılama rutine bindi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın iğrenç imasının ortaya çıkmasından 5 gün sonra Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz’un parti binasında çalışan bir kadını taciz ettiği anlaşıldı. 20’den fazla taciz/tecavüz olayını örtbas eden CHP Genel Merkezi yine sessiz.

Durmadan taciz etti

İddiaya göre eşinden ayrıldığı için çalışmak zorunda olan bir kadın, CHP Erzurum İl Başkanlığı’nda işe girdi. Binanın temizlik ve çay servisi gibi gündelik işlerine bakan genç kadın, bir süre sonra tacize uğramaya başladı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, genç kadını sistematik olarak rahatsız etti. Uyarılarına rağmen iğrenç muamele devam edince genç kadın Oğuz’un kendisini taciz ettiği anları ses kaydına aldı.

Hoşuma gidiyorsun

Ulaşılan 2 ayrı kayıtta Oğuz olduğu iddia edilen kişi açık açık bir kadına sözlü tacizde bulunuyor. Kayıtlara göre Oğuz, genç kadına açık açık ‘Bir kere beraber olalım...’ teklifinde bulunuyor. Genç kadın tepki gösterince de Oğuz “Niye beni istemiyorsun? Ben seni sevdim. Sen yanlış anlama. Faydalanmaya çalışmıyorum. Ben sana baştan söyledim dedim ki ‘hoşuma gidiyorsun’ dedim” ifadelerini kullanıyor.

Ben öyle hissettim

Utanmadan genç kadını iğrenç teklifine razı etmeye çalışan Oğuz, “İnan ki senden önce 3 tane bayanla da çalıştım. Bir tanesine başımı kaldırıp baktığım yok. Sende ayrı bir şey var, çok hoşuma gidiyorsun. Bu ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyorsun. Bugün de bunun için buradayım.” İfadelerini kullanıyor. Bir diğer kayıtta ise CHP’li Oğuz, genç kadını uğradığı tacizi kimseye anlatmaması için ikna etmeye çalışıyor. Kayıtta Bülent Oğuz olduğu öne sürülen kişi şu ifadeleri kullanıyor :“Senin bana karşı yakınlığını hissettim. Öyle hissettim. Ben de dedim ki yalnız kimseye de güvenemiyor… İnsanın doğasında var, bu yanlış bir şey değil. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Ben de öyle anladım, özür dilerim. Senin samimiyetine güvendim…” (Yeni Şafak)