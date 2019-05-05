Çaya düşen ve kaybolan minik bulundu! Durumu ağır Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen ve kaybolan minik Yusuf, polis dalgıç ekiplerince bulundu. Minik çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen ve kaybolan 9 yaşındaki Yusuf Topal, başlatılan arama çalışmaları sonucu polis dalgıç ekiplerince bulundu. Dalgıç ekipler Topal'ı, düştüğü yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta dere yatağındaki ağacın dibinde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Topal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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