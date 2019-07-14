Çaya atlayan gencin cesedi 2 ay sonra bulundu Şırnak'ta yaklaşık 2 ay önce Habur Çayı'na atlayan Recep Argan'ın cesedine ulaşıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na atlayan Recep Argan'ın cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 2 ay önce Ilıcak Köprüsü'nden Habur Çayı'na atlayan Recep Argan'ı arama çalışmalarına katılan yakınları köprüden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kayanın altında ceset olduğunu tespit etti. Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma ekipleri, akıntı dolayısıyla yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda Argan'ın cesedini sudan çıkardı. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

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