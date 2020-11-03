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Kadın - Aile Çay yıkanır mı? | Demlemeden önce çay yıkanır mı?
Kadın - Aile

Çay yıkanır mı? | Demlemeden önce çay yıkanır mı?

En lezzetli çay nasıl demlenir? | Siyah çay bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Çay sevince de hüzne de eşlik eder. Ölçülü tüketildiğinde son derece faydalı olan çayı demlemek ise maharet işi! Peki, en doğru çay nasıl demlenir? | Çay nasıl demlenir? | Demlemeden önce çay yıkanır mı? | Demliğe önce su mu çay mı konur? | Lezzetli çay demlemenin püf noktası | Porselen demlik çayı daha mı lezzetli yapar?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:08:00 -
Çay yıkanır mı? | Demlemeden önce çay yıkanır mı?

Çay nasıl demlenir? | Çay bizler için son derece önemlidir. Kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar pek çok sofraya eşlik eder çay. Öyle ki çay dinlemek için bile ilk tercihimizdir. Lezzetinin yanı sıra çay sağlık açısından da yararlıdır. Elbette ölçülü tüketildiğinde. Ancak siyah çay ölçülü tüketilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, çayın yararları nelerdir?

Siyah çay, kalp sağlığına faydalı olan flavonoid adı verilen bir antioksidan grubu içerir. ölçülü tüketildiğinde siyah çay kalp riskini azaltır.

Çayda bulunan polifenoller bağırsak sağlığı için önemlidir.

Yapılan çalışmalar çayın inme riskini azattığını ortaya koymuştur.

Siyah çay kan şekeri seviyesini düzenler.

Çay odaklanmayı arttırır.

Bilimsel çalışmalar ölçülü tüketildiğinde çayın kansere karşı koruduğunu ortaya koymuştur.

Çay yıkanır mı? | Demlemeden önce çay yıkanır mı?

Pek çok kişi leziz bir çay demlemenin yollarını araştırıyor. İşin uzmanları çayın porselen demlikte daha lezzetli demleneceğini vurguluyor. Çayın içme suyuyla demlenmesi ise bir diğer püf nokta. Öncelikle çaydanlığın alt kısına içme suyu koyup kaynatın. Su kaynayınca 4 çay bardağı sıcak suyu demliğe doldurun. Ardından demliğe bir çay bardağı çay dökün. Aman siz siz olun sakın demliğe önce çayı koymayın. Kuru çayın üzerine sıcak su döktüğünüzde çayı haşlamış olursunuz bu da lezzetin azalmasına yol açar.  Ardından çaydanlığın altına su ekleyin ve 12-15 dakika sonra çayınızı ikram edebilirsiniz. Bu arada pek çok kişi çayın yıkanıp yıkanmaması gerektiğini araştırıyor. Çayı kesinlikle yıkamayın. Çayın tozlu olduğunu düşünüyorsanız; ince bir elekle çayı eleyebilirsiniz. Çayı yıkarsanız çayın lezzetinin azalmasına yol açarsınız.

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