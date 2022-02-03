Çay ve kahve makinelerini temizleme: Sirke, limon tuzu ile temizleme

Hem sağlığınız için hem de kahvenin kalitesi için makinenize düzenli temizlik yapmanız önerilir. Peki kahve makinesi temizliği nasıl yapılır? İşte doğal yöntemler

Kahve makinesinin kirecini temizleme

Su haznesini beyaz sirkeyle doldurun. Makineyi açın. Su haznesi boşalana kadar suyu kaynatın, ardından makineyi kapatın ve 3 dakika soğumaya bırakın. Sürahiyi boşaltın ve kağıt filtreyi çıkarın. Su haznesini temiz soğuk suyla doldurun. Makineyi açın.

Kahve Makinesi içi nasıl temizlenir?

Bunun için yarısı su, yarısı sirkeden oluşan sirkeli su karışımını hazneye dökün ve makineyi çalıştırın. Bir süre sonra makineyi kapatın ve yarım saat kadar sirkeli suyla bekletin. Ardından hazneyi boşaltıp, sirke kokusunun gitmesi için bu defa, temiz suyla doldurarak çalıştırın.

Sirke ile temizleme

Kahve makinenizin sürahisine bir fincan beyaz sirke ve bir yemek kaşığı limon suyu koyun. Sürahinin kalanını su ile doldurun. Karışımı kahve makinenizin su haznesine koyun ve makineyi kahve yapar gibi çalıştırın. Tüm su sürahiye dolunca bir kez de temiz, soğuk suyu kahve makinesinden geçirerek durulanmasını sağlayın.Limon tuzuyla makinelerinizi pırıl pırıl yapın.

Limon tuzu ile temizleme

Limon tuzu, yemeklerin yanı sıra temizlikte de kullanılabiliyor. Çay ve kahve makinelerinin diplerinde yer alan leke ve kireçleri ortadan kaldırmak için makineyi yarısına kadar içme suyuyla doldurmalısınız. Sonrasında 2 çorba kaşığı limon tuzunu suya ekleyip makineyi çalıştırın. 1 saat kadar bekledikten sonra makinenizin adeta parıldadığını göreceksiniz.