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Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? | Çay hasadı için seyahat izin belgesi

Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınır? Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda kısıtlamalar söz konusu. Çay hasadına sayılı günler kala vatandaşlar “Çay toplamak için memlekete nasıl gireceğim?” , “Çay toplayacağım izin belgesi nasıl alırım?” , “Rize’ye gitmek için nereden izin alacağım?” , “Trabzon’a gitmek için seyahat izin belgesi nereden alırım?” , “Çay toplamak için memlekete ne zaman giderim?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, çay hasadı için seyahat izin belgesi detayları.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:50:00 -
Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? | Çay hasadı için seyahat izin belgesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşım kısıtlanmış durumda. Önümüzdeki günlerde çay hasadı başlayacak. Çay toplamak için memleketlerine dönmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi. İşte, detaylar.

Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? | Çay hasadı için seyahat izin belgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaş çay alımı kilogramı 3 lira 27 kuruş olarak belirlendi. 13 kuruşluk destekle 3 lira 40 kuruşa karşılık geliyor. Başka illerde yaşayanlar e devletten izin alarak yola çıkabilecek. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar kurallara uyarak çay toplamak için memleketlerine gidebilir” dedi.

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