Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? | Çay hasadı için seyahat izin belgesi

Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınır? Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda kısıtlamalar söz konusu. Çay hasadına sayılı günler kala vatandaşlar “Çay toplamak için memlekete nasıl gireceğim?” , “Çay toplayacağım izin belgesi nasıl alırım?” , “Rize’ye gitmek için nereden izin alacağım?” , “Trabzon’a gitmek için seyahat izin belgesi nereden alırım?” , “Çay toplamak için memlekete ne zaman giderim?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, çay hasadı için seyahat izin belgesi detayları.