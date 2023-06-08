Çay tiryakilerine kötü haber

ÇAYKUR, 2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından, kuru çay fiyatlarında artış yaptı. Çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yapan ÇAYKUR, yeni fiyat listelerini toptan satış yapan şirketlere gönderdi.

Bir kiloluk turist çay 140 lirayı aştı

ÇAYKUR'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor. Ocak 2023'te yayımlanan eski listede; 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken, bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 95.95 TL iken, yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı. ÇAYKUR'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise, yüzde 43'e tekabül ediyor.