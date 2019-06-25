0553 313 94 23

Çay tezgahında "karga" ilgi odağı oldu

İzmir'de sahilde çaycılık yapan 74 yaşındaki Mehmet Çevik'in 2 ay önce bulup beslediği ve tezgahından bir an olsun ayrılmayan kargasıyla olan duygusal bağı müşterilerin de ilgisini çekiyor. Mehmet Çevik: "Bu Allah'ın nimeti bana. Karga burada diye müşterilerim çoğaldı, benim de onun sayesinde rızkım açıldı. Müşterilerin beğenisini kazandı."

25 Haziran 2019 Salı 11:14
Çay tezgahında "karga" ilgi odağı oldu

İzmir sahilinde çaycılık yapan 74 yaşındaki Mehmet Çevik'in 2 ay önce bulup beslediği ve tezgahından bir an olsun ayrılmayan kargasıyla olan dostluğu ilgi odağı oldu.

Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde sahil kenarında yaklaşık 20 yıldır kurduğu tezgahta çaycılık yapan Mehmet Çevik, iki ay önce tezgahına gelen kargayı beslemeye başladı. Yemeğini paylaştığı karganın yanından ayrılmaması üzerine Mehmet Çevik, onu beslemeye devam etti.

Tezgahının başında duran ve buradan ayrılmayan karga, zamanla sahilde gezenlerin de dikkatini çekti. Kargayı görmeye gelen vatandaşlar Mehmet Çevik'in işlerinin de açılmasına neden oldu. Kimi müşteriler kargayla hatıra fotoğrafı çektiriyor kimileri ise kuşun Mehmet Çevik ile olan yakınlığını şaşkın gözlerle izliyor.

Mehmet Çevik, iki ay önce işe gelirken yanına peynir ve zeytin aldığını, karganın karşısına çıktığını, yemeğini paylaştığı hayvanın bir daha yanından ayrılmadığını anlattı.

Karganın tezgahta yaptığı yerde uyuduğunu, akşamları onu yanında götüremediği için biraz tedirgin olduğunu dile getiren Çevik, "Kediler rahat bırakmıyor. Saldırabilirler diye tedirgin oluyorum" dedi.

 "Yanağımdan öptüğünü biliyorum"

Kargayla işlerinin arttığını ifade eden Çevik, şöyle konuştu:

"Bu Allah'ın nimeti bana, nankörlük edemem. Karga burada diye müşterilerim çoğaldı, benim de onun sayesinde rızkım açıldı. Müşterilerin beğenisini kazandı. Müşteriler de onu beslemek için çeşitli yiyecekler getiriyorlar. Kimi vatandaşlar gelip kargayla öz çekim yapıp çay içiyorlar. 'Besle kargayı oysun gözünü' diye bir söz var. Bu söz doğru değil, yanağımdan öptüğünü biliyorum, gagasını yanağımda gezdiriyor, 'Beni sev' diyor."

"Burayı evi gibi görmeye başladı"

Müzik öğretmeni Olga Poyraz ise her gün yürüyüş sonrası Mehmet Çevik'in yanına gelip yorgunluk çayı içtiğini, kargayı gördüğünde de çok şaşırdığını belirterek "Kartal besleyen var, şahin besleyen var, kanarya besleyen var ama karga olayı enteresan bir durum. Geldiğimiz zaman fotoğrafını çekiyoruz. Çocuklar burada parkta oynuyorlar bizde bir yandan serinliyoruz ve güzel bir ortam oluyor'' dedi.

Mehmet Çevik'in oğlu Engin Çevik ise karganın babasına çok alıştığını, tezgahı evi gibi gördüğünü söyledi. Karganın evcilleştiğini, babasının onu badem ve cevizle beslediğini aktaran Çevik, "Müşteriler çok memnun. Gelip fotoğrafını çekiyorlar, ilgileniyorlar, seviyorlar. Papağan ya da muhabbet kuşu olsaydı bu kadar ilginç olmazdı ama karga yabani bir kuş olmasına rağmen burayı evi gibi görmeye başladı" dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:14
  1. Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi
  2. karga insan ilişkisi
  3. İzmir sahili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde hemşehrilerini dinleyecek
    1. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    2. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    3. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    4. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    5. AK Parti Grup Toplantısı
    6. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    7. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    8. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    9. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    10. Her şehid bir iz bırakır..
    11. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    12. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    13. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    14. Kabine revizyonu olacak mı?..
    15. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    17. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    18. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    19. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    20. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    21. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    22. DSİ’ye genç müdür atandı
    23. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    24. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    25. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    26. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    27. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    28. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    29. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    30. Komşuları, makinenin başında..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı