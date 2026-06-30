Çay ocağını yakan çöp poşetli kundakçı aynı gün evinde yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırıkkale’de tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek bir çay ocağını ateşe veren şüpheli polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir çay ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının ardından güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, başına çöp poşeti geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan bir şahsın yangını çıkardığını tespit etti.
Şüphelinin çöp poşetli şekilde yoldan geçtiği anlar da kameraya yansıdı. Polis ekipleri, şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı