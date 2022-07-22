Çay nasıl demlenir? Ödüllü çay demleme tekniği

Çayın faydaları

Çayın etkileyici sağlık yararları arasında kalp sağlığını artırma, stresi düşürme, yüksek kolesterolü azaltma, ağız sağlığını iyileştirme, kemik sağlığını artırma, uyanıklığı arttırma ve ishal ve sindirim sorunlarını önleme yeteneği yer alıyor.

ÇAY NASIL DEMLENİR? ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur.

Bu yüzden:

İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.

Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı(kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün.

Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir.

Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

ÇAY DEMLERKEN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI!

Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.

Diğer pratik tarif ise;

Çay Nasıl Demlenir Tarifi İçin Malzemeler

Çaydanlık

Şeker

Su

7-8 tatlı kaşığı siyah cay

Çay Nasıl Demlenir Tarifi Nasıl Yapılır?

Çaydanlağınızın temiz olduğundan emin olun. Çaydanlığa içme suyunu döküp ocağa koyuyoruz. Su kaynadıktan sonra ocaktan alıp 7-8 tatlı kaşığı. çay ekliyoruz. Çaydanlığı tekrar ocağa tutup 1-2 defa alt üst ediyoruz. Yaklaşık 8-10 dk çayımızı dinlendiriyoruz. Afiyet olsun.

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