Çay nasıl demlenir? Acı ve sağlığı bozan çaylardan uzak durun!

Ülkemizde sıklıkla tüketilen ve her eve giren çayın, dikkat edilmesi gereken birkaç noktası vardır. Sağlığı tehdit eden ve lezzetsiz çaylar yerine, içtiğinizde hem mutluluk hem de yarar sağlayan çaylar yapmanız için bu haberi derledik. Çay nasıl demlenir? Çay yaparken nelere dikkat edilmelidir?Sağlıklı ve lezzetli çay nasıl demlenir? İşte detaylar...

Çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

Çok kaynamış suyu çaya dökerek demlemek olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi mikrop ve bakteri üremesini de artırır. Bu nedenle çay kaynar kaynamaz suyu dinlendirin ve demleyin.

Demelemeyi önce suyu havalandırarak, ardından yeteri sıcaklığa ulaştıktan sonra çayı üzerine dökerek elde etmelisiniz. Aksi takdirde çay içeride rutubet alacaktır.

Çayın demlendikten sonra 20 dakika dinlenmesi en güzel sonuçları verecektir. Aynı şekilde çaydanlığı bir tıpa yardımı ile kapattığınızda aroma ve tat içeride kaldığı için daha lezzetli bir çay içmiş olacaksınız.