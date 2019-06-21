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Çay kıyısında, ‘Ya taşarsa’ nöbeti

Zonguldak Alaplı İlçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ilçenin ortasından geçen Çayın su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması üzerine köprü ulaşıma kapandı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:20
Çay kıyısında, ‘Ya taşarsa’ nöbeti

Zonguldak Alaplı İlçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ilçenin ortasından geçen Çayın su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması üzerine köprü ulaşıma kapandı. vatandaş veesnaf, sel nöbeti tutmaya başladı.


Günlerdir aralıklarla süren yağmur, 50 km iç derinliklere kadar uzanan dağlardan gelen yağmur suları Alaplı Çayının debisinin yükseltti. Çay debisinin metrelerce yükselmesinden dolayı iç kesimlerde bulunan dere yataklara yakın bazı evler boşaltıldı. Bir çok Köy yollar su altında kalırken, çay kenarında bulunan bazı evler tehlikeye karşı boşaltıldı. Alaplı ilçesinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti.


Su seviyesi kritik noktada olduğu gözlemlendi. Bu arada, Alaplı şehir merkezindeki eski köprüsü çayın yükselmesiyle çökme tehlikesine karşı zaman zaman yetkililer tarafındantrafiğe kapatıldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:20
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