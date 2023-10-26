  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'
Kadın - Aile Çay - kahve uzun ömrün anahtarı! Mevcut yönetim: Bu süre zarfında 4 adet! Hemen hemen yapın hemen
Kadın - Aile

Çay - kahve uzun ömrün anahtarı! Mevcut yönetim: Bu süre zarfında 4 adet! Hemen hemen yapın hemen

Yeniakit Publisher
2023-10-26 21:18:00 - 2023-10-26 21:18:55
Çay - kahve uzun ömrün anahtarı! Mevcut yönetim: Bu süre zarfında 4 adet! Hemen hemen yapın hemen

Araştırmacılar yeni bir araştırma ile günde 4 fincan kahve veya çay içmenin orta yaşta uzun ömürlülüğün anahtarı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacıların vatandaşlara son açıklamları ise yine ses getirecek cinsten.

Singapur’da araştırmacılar 1993 ile 1998 yılları arasında 50’li yaşlardaki 12.583 gönüllüyle kahve ve çay içme alışkanlıkları hakkında röportaj yaptı.

Şimdiden 23 daha az olduğu tespit edildi.

Günde yüksek miktarda (223 ila 910.4 mg arasında) kafein alanların daha az (67.6 miligram veya altı) kafein tüketenlere göre pek çok hastalığa neden olan dayanıksızlık (yaşlılarda görülen enerji ve kas kaybı, güçsüzlük) ihtimallerinin yaklaşık yüzde 23 daha az olduğu tespit edildi.

Ayrıca her gün yeşil çay içmenin daha fazla fayda sağladığı ve 70’li yaşlarda dayanıksız olma ihtimalini azalttığı görüldü. (patronlardunyasi)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Biri

Çok haklısın kardeşim

Vatandaş

İnsanın sağlığını koruması elinde olan bir şeydir, ancak bir insanın uzun ömrü, sadece ve sadece insanı yaratan Aziz Allah'a aittir, kullarının ömrünü sadece o uzatabilir. Sağlığımızı korumak için yediklerimiz, içtiklerimiz bile Aziz Allah'ın kudretinde değil mi ?...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23