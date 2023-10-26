Çay - kahve uzun ömrün anahtarı! Mevcut yönetim: Bu süre zarfında 4 adet! Hemen hemen yapın hemen

Singapur’da araştırmacılar 1993 ile 1998 yılları arasında 50’li yaşlardaki 12.583 gönüllüyle kahve ve çay içme alışkanlıkları hakkında röportaj yaptı.

Şimdiden 23 daha az olduğu tespit edildi.

Günde yüksek miktarda (223 ila 910.4 mg arasında) kafein alanların daha az (67.6 miligram veya altı) kafein tüketenlere göre pek çok hastalığa neden olan dayanıksızlık (yaşlılarda görülen enerji ve kas kaybı, güçsüzlük) ihtimallerinin yaklaşık yüzde 23 daha az olduğu tespit edildi.

Ayrıca her gün yeşil çay içmenin daha fazla fayda sağladığı ve 70’li yaşlarda dayanıksız olma ihtimalini azalttığı görüldü. (patronlardunyasi)

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