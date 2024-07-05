Çay, kahve lekelerini yok eden formül: Rengi karıştıysa paniğe gerek yok... Çamaşır suyu rengini değiştiriyor

Sürekli çay veya kahve tüketiyorsanız bardağın içindeki lekelerin kalıcı olmaya başladığını fark edebilirsiniz. Lekeler hafif tonda bile gözükse renk değişimi kaçınılmazdır. İşte çamaşır suyu kullanmaya gerek kalmadan lekeyi ortadan kaldıran o yöntem.

Birçok kişi bardakları ovalayarak veya çitileyerek temizlemeyi denese de lekeli kısımlar bir türlü çıkmayabilir. Çamaşır suyu kullanımına alternatif olarak diş protezi tabletleri kullanabilirsiniz.

Kulağa ilginç gelse de sosyal medyada paylaşılan bu yöntemin çamaşır suyu kadar etkili olduğu söyleniyor. Üstelik bulaşıklar için çamaşır suyu kullanmak sağlığınız açısından tehlikeli olabilir.

İçerisinde zararlı kimyasallar barındıran çamaşır suyu bardakları temizlerken etkili olabilir ancak yeterince temizlenmediğinde zarar verecektir. Keskin kokusu da sağlığınızı olumsuz yönde etkilemeye yeterli.

Parlayan bardaklarını takipçileriyle paylaşan Dean Johnson adındaki kullanıcı lekeli bölgeleri temizlemek için diş protezi tabletleri kullanıyor. Takipçilerine bu tüyoyu öneren kullanıcı çay bardaklarının bile artık daha parlak olduğunu söyledi.

Evinizde zararlarından ötürü çamaşır suyu kullanmak istemiyor ve bir alternatif arıyorsanız diş protez tabletleri tam olarak size uygun bir alternatif olabilir. Yapılması gereken şey ise oldukça basit.

Lekeli bardaklara yalnızca bir adet diş protezi tableti eklemelisiniz. Tabletin buharlaşmasını bekledikten sonra 3 dakika boyunca ovalayarak temizlemek yeterlidir. Bardağı bulaşık deterjanıyla yıkayıp duruladıktan sonra sonuca şaşıracaksınız.