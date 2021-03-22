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Ekonomi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alıyor
Ekonomi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde istihdam etmek üzere 500 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:27:00 -
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda, “Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi  (tahmil tahliye) alınacaktır.

İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının;

     1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

     2- 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

18- 50 yaş aralığında,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,” denildi.

İşe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihileri arası 5 iş gününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler.

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