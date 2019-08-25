0553 313 94 23

Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Tedavi altına alınan Celal Şenyiğit:- "Hastanede röntgen çekildi ve vücuduma 9 milimetre çapında bir merminin isabet ettiği söylendi. Muhtemelen çevremizdeki düğünlerden birinde havaya sıkılan kurşunlardan gelen yorgun bir mermiymiş bu"- "Lütfen düğünlerde daha duyarlı olalım, silah atmayalım. Bu, bir çocuğa da gelebilirdi veya benim başıma gelip ölümüme neden olabilirdi"

25 Ağustos 2019 Pazar 19:31
Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adsız Merkez Mahallesi'ndeki çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Celal Şenyiğit aniden yere yığıldı.

Yaralandığı fark edilen Şenyiğit, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan Şenyiğit, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, çay bahçesinde otururken ses duyduğunu ve vücudunda yanma hissettiğini söyledi.

Akan kanı gördüğünü belirten Şenyiğit, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım beni hemen hastaneye kaldırdı. Hastanede röntgen çekildi ve vücuduma 9 milimetre çapında bir merminin isabet ettiği söylendi. Muhtemelen çevremizdeki düğünlerden birinde havaya sıkılan kurşunlardan gelen yorgun bir mermiymiş bu. Sol omzum ile köprücük kemiği arasında bulunan mermi, önümüzdeki günlerde Akşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilecek ameliyatla alınacak.

Lütfen düğünlerde daha duyarlı olalım, silah atmayalım. Bu, bir çocuğa da gelebilirdi veya benim başıma gelip ölümüme neden olabilirdi."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:31
  1. çay bahçesi
  2. Konya
  3. yorgun mermi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz"
    1. "Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya..
    2. Adana’da bir kişi tartıştığı eniştesi..
    3. İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler..
    4. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı:..
    5. Gevaş’ta 507 gram metamfetamin ele..
    6. Trabzon Toplu Açılış Töreni
    7. Kırklareli hamidiye 535 konut..
    8. Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de..
    9. Başkan Sabırlı’dan Malazgirt zaferi ve..
    10. TOKİ Kayaşehir projesi için ne zaman..
    11. KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: “Bu..
    12. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
    13. Aksaray’da kaybolan çocuk AFAD ve UMKE..
    14. Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık..
    15. Küçük efe kanlar içerisinde kaldı
    16. Lübnan Başbakanı Hariri, Pompeo ile..
    17. Maçın ardından
    18. MHP Van Kadın Kolları Emine Bulut..
    19. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil..
    20. Rip akıntısına kapılan 4 kişi..
    21. Türkiye Tırmanma Şampiyonası
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Emine Bulut..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da
    24. Benzin kapağı içerisinde 92 gram..
    25. Ahmet Taşyürek: “Milli araya 9 puanla..
    26. Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi..
    27. Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından..
    28. Erkan Sözeri: “Sahada hiçbir şey..
    29. Adana Buruk emekliye ayrılan TOKİ..
    30. ABD ile yapılan güvenli bölge..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek