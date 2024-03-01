Çay ağacı yağının hiç bilmediğiniz faydaları: yapmaya değecek! Faydası böyle katlanıyormuş!

Çay ağacı yağının cilt ve saç sağlığı için birçok faydası olduğu belirtiliyor. İşte o bilgiler...

Çay ağacı yağı neye iyi gelir? Sağlık faydaları

-Sivilce sorununuzu kökünden çözer.

-Tırnak mantarına karşı en etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

-Genelde sporcuların ayaklarında ortaya çıkan mantar hastalıklarını tedavi eder ve tekrar oluşmasını önler.

-Kepek probleminiz varsa şampuanın yanında bir iki damla çay ağacı yağıyla saçlarınızı ovun ve kepekten kurtulun.

-Kahve, çay ve sigara nefes kokumuzu mahveder. Limon yağı ve çay ağacı yağını birlikte kullanarak kötü nefes kokusundan kurtulabilirsiniz.

-Çocuklarınız okuldan eve bit mi getirdi? Canınızı sıkmayın! Bit şampuanına onlarca lira harcamanıza gerek yok. Çay ağacı ve lavanta yağlarını karıştırarak bitlenmiş saça uygulayın. -Bitlerden kurtulacaksınız.

-Herhangi bir alerjiden dolayı kızaran ve kaşınan bölgeyi çay ağacı yağıyla ovarsanız hem kaşıntı geçecek hem de kızarıklık kaybolacaktır.

-Gribe yakalandığınızda sahip olduğunuz o kötü öksürük var ya, işte tam da ondan bahsediyoruz. Çay ağacı yağı ile hindistancevizi yağı veya zeytinyağını karıştırarak göğsünüze sürün. -Öksürüğünüz geçecek ve ciğerleriniz rahatlayacaktır.

-Dişlerinizde oluşan can sıkıcı plaklardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Çözüm sadece günde bir kez çay ağacı yağıyla gargara yapmak.

Peki hangi durumlarda faydalıdır? İşte o durumlar:

Diş eti iltihaplarına iyi gelir.

Kirpikleri güçlendirir.

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Siğilleri yok eder.

Ter kokusunu önler.

Hemoroid rahatsızlığını azaltır.

Kaşıntı ve kızarıklıkları iyileştirir.

Çay ağacı yağı akne tedavisinde etkilidir.

Uçuklara karşı kullanılabilir.

Tırnak batmalarına yardımcı olur.

Saç sağlığını destekler.

Mantar enfeksiyonlarını tedavi eder.

ÇAY AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR?

YÜZE UYGULAMASI;

Eğer yüzdeki sivilceler için kullanılacaksa 2 çay kaşığı doğal bal ile 5 damla çay ağacı yağını iyice karıştırın ve bunu sivilceli yüzünüze sürün 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Çay ağacı yağını cilt lekeleri için kullanacaksanız 3 damla çay ağacı yağını yüzünüze sürün ve iyice yedirmek için masaj yapın. Sadece pamuk yardımı ile sivilcelerinde üzerine uygulayabilirsiniz. Akşamları yatmadan önce pamuk ise cildinizi silmek bile hem sivilcelerin hemde cilt lekelerinin geçmesinde çok etkili bir yöntemdir.

SAÇA UYGULAMASI;

Çay ağacı yağını saç kullanmak için şampuanın içerisine 2-3 damla dökmek yeterlidir. Saç dökülmesine, kepeğe karşı çok etkili olan çay ağacı yağı sayesinde saçlarının daha sağlıklı ve canlı olacaktır. Haftada bir kullanılabilir.

ÇAY AĞACI YAĞI NASIL SEYRELTİLİR?

Doğal ve organik çay ağacı yağını aldıktan sonra direk uygulamak tahrişlere ve bazı yan etkilere neden olduğundan seyrelterek kullanmak gerekmektedir. Çay ağacı yağını genelde su ile seyretmek gerekse de zeytin yağı, Hindistan yağı yada diğer yağlar ile seyrelterek kullanabilirsiniz. Organik olarak olacağınız çay ağacı yağını seyretmek için az miktarda suyun içerisine 1 -2 damla dökmeniz yeterlidir.

Kullanmadan önce uzmanına danışınız!