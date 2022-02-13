Çay ağacı yağı ne işe yarar? Çay ağacı yağının faydaları

Çay ağacı yağının antiseptik ve arındırıcı özelliklerini ön plana çıkaran bir seridir.

Çay ağacı yağı ne işe yarar?

Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antiviral özellikler göstererek virüs ve bakterileri vücuttan uzaklaştırıyor, bu sayede bizi hastalıklardan koruyor. Ağız ve diş sağlığına katkıları uçukla sınırlı kalmayan çay ağacı yağı, diş eti iltihaplanmalarına, ağız içinde oluşan iltihaplı yaralara da iyi geliyor.

Çay ağacı yağı nerelerde kullanılır?

Çay ağacı yağı sivilce başta olmak üzere, tırnak batması, kepek, uçuk, saç dökülmesi, bit, çıban, uyuz, yanık, böcek ısırmasında, yaralarda, enfeksiyonların tedavisinde, diş ağrısı, boğaz ağrısı, vajinal enfeksiyonlarda, öksürük sorunlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Çay ağacı yağı neye iyi gelir nasıl kullanılır? Çay ağacının faydaları

– Antibakteriyel özelliklerinden dolayı ciltteki şişme ve tahrişlerin azaltılmasına yardımcı olur.

– Cilt gözeneklerindeki yağı ve kiri temizleyerek arındırır.

– Akne ve sivilce tedavisinin yanı sıra kırışıklıkların giderilmesinde de etkilidir.

– Sedef hastalığının etkilerini hafifletir.

– Kuru ve kaşıntılı cildi tedavi eder.

– Sinek ve böcek sokmalarında kaşıntı ve kızarıklığı hızlıca tedavi eder.

– Çay ağacı yağıyla buhar banyosu yapıldığında soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit, kesilmeyen öksürük ve burun tıkanıklığı gibi sorunları giderir.

– Diş eti ve ağız içi yaralarına karşı etkilidir.

– Kepek sorunlarını giderir.

– Tırnak batması nedeniyle oluşan iltihapların giderilmesine yardımcı olur.

– Ayak mantarına karşı etkilidir., Dudak, burun kenarları ve genital bölgelerde çıkan uçuk yani herkes virüsünün neden olduğu yaraları geçirir.

– Vücutta çıkan çıbanları iyileştirir.

– Banyo sırasında suya ekleyeceğiniz çay ağacı yağı, tüm gözenekleri açarak vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

– Ağız kokusuna iyi gelir.

– Şiddetli kulak ağrılarında, kulak içine damlatılarak içerisinde biriken iltihabı söker.