0553 313 94 23

Çavuşoğlu'nun NATO'daki diplomasi trafiği baş döndürdü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

04 Aralık 2018 Salı 22:28
Çavuşoğlu'nun NATO'daki diplomasi trafiği baş döndürdü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ilk gününde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Ukrayna", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katıldı.

Toplantılar basına kapalı yapıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:28
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. En çok mikrop barındıran şey: Bulaşık..
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Maçın ardından
    5. ABD mühlet verdi: Rusya'nın 60 günü var
    6. Doğu'da kar yağışı etkili oluyor
    7. "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Cihat Aşkın’a..
    8. Bu habere dikkat! Çocuğunuzun odasını..
    9. FETÖ sanığı yastıkta bulunan 442 bin..
    10. Masa tenisi: 2019 Erkekler Avrupa..
    11. Kaşıntıyı kesmek için..
    12. İran'dan İngiltere ve Fransa'ya tepki
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. New York Fed Başkanı'ndan kritik faiz..
    15. Çamaşırların sarılığını gidermek için...
    16. Avrupa Koleji yüksek lisans burs..
    17. Göztepe, deplasmanda Nazilli..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Napoli, Koulibaly için gelen 91 milyon..
    20. Suudi Arabistan Kralı'ndan Katar..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz