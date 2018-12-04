Çavuşoğlu'nun NATO'daki diplomasi trafiği baş döndürdü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ilk gününde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Ukrayna", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katıldı.

Toplantılar basına kapalı yapıldı.