Çavuşoğlu'nun Hırvatistan'daki Müslümanlarla buluşmasında duygusal anlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrılarak, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi. Çavuşoğlu, Hırvatistan'daki temaslarına Zagreb İslam Merkezi ile başlarken, İslam Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz Hasanoviç'le ile görüştü. Müftü Hasanoviç, Çavuşoğlu ile görüştüğü sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Meşihad'ı ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Size Türkiye'den çok selam getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve tüm Türk halkının size selamını getirdik" dedi.

“Hiçbir zaman yalnız değilsiniz”

Bakan Çavuşoğlu, “Aynı zamanda şu mesajı getirdim, hiçbir zaman yalnız değilsiniz Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanınızdayız. Dost Hırvatistan'da böyle güzel bir İslam merkezini görmekten de mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Buluşmada duygulanan ve gözleri dolan Müftü Hasanoviç de konuşmasında, Çavuşoğlu'nu merkezde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

“Erdoğan'ın burayı ziyarete gelmesi bizim de ümmetin bir parçası olduğumuzun işaretiydi"

Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Hasanoviç, "Hem iyi günde hem kötü günde her şeyi paylaşabildiğimiz kardeşlerimizin olduğunun ispatı. 2016 yılında Sayın Erdoğan'ın burayı ziyarete gelmesi bizim de ümmetin bir parçası olduğumuzun işaretiydi" dedi.

Hasoviç, "Hırvatistan'da sadece yüzde 1,5 olmamıza rağmen tek başına olmadığımızı gördük. Dolayısıyla ne desek şuan azdır. Bizim önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'na ve size ettiğimiz dualardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından 1991-1995 yılları arasındaki Anavatan Savaşı'nda şehit olan Müslümanlar anısına yapılan şehitliği ziyaret etti.