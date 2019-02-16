Çavuşoğlu'ndan "Tanzim satışların çiftçiye zararı yok, aksine faydası var" değerlendirmesi

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tanzim satışlara ilişkin, "Buradan (Antalya) alıp da İstanbul'da, Ankara'da 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bunu yapmamız lazım, bunun çiftçiye zararı yok, aksine faydası var. Ne kadar yerde satılırsa ürünlere talep de o kadar artar. Çünkü ekonomi budur." dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ova Spor Salonu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin daha fazla yatırım için çalıştığını söyledi.

Temelini attıkları spor salonunun bir yıldan daha kısa sürede tamamlanacağını bildiren Çavuşoğlu, ulaşımın çok önemli olduğunu ve bölgede yeni yollar yapacaklarını anlattı.

Rusya ile yaş sebze meyve ihracatının kesilmeden devam etmesini de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Soçi'de yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Çok şükür ihracatımızın önünde bir engel yok. Engeller olduğu zaman biz de gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Domatesin önünde bir engel vardı. Geçen sene bu engeli de kaldırdık. Artık çiftçilerimizin ürettiği domates Rusya dahil Avrupa ülkelerine rahatlıkla gidebiliyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman devreye giriyoruz, sorunun aşılması için gerekeni yapıyoruz." diye konuştu.

- "Ödemeler 40 milyon lirayı aşacak"

Hal projelerine değinen Çavuşoğlu, Serik, Kumluca, Alanya, Finike, Kaş ve ilin değişik bölgelerinde sel afetleri olduğunu, bunun her zaman yaşanabileceğini belirterek, kurumların hasar tespitlerini yaptığını, TARSİM sigortasıyla ilgili kolaylıklar getirdiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerin afetlerden sonra paralarını almaya başladığını, yapılan ödemenin 35 milyon lirayı geçtiğini ve 40 milyonu aşacağını söyledi.

Çiftçinin, tarımın önemli olduğunu, çiftçi çocuğu olarak kendilerinin de domates, salatalık, narenciye, muz ürettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, her zaman çiftçinin hakkını koruduklarını, 17 yıldır çiftçiye verdikleri desteğin Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman verilmediğini belirtti.

- "Bizim ürünlerimiz sağlıklıdır"



Her alanda ve üründe desteklerinin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda domates ya da yaş sebze ve meyve üzerinden bir tartışma devam ediyor. Neden çıktı bu tartışma? Kim çıkardı? Basında da tartışıldı. Bazen haksızlıklar da yapılıyor. Geçen sene bazı basın kurumları, bizim seralarda ürettiğimiz ürünlerin sağlıklı olmadığını söyledi ve bu bir iftiradır. Biz hemen yaptığımız müdahalelerle ve açıklamalarla en önemlisi Cumhurbaşkanımızın o zaman yaptığı açıklamalarla bu haberler hemen bitti, kesildi. Çünkü bizim ürünlerimiz tüm dünyaya gidiyor. Rusya'ya da gidiyor, Kazakistan'a, Avrupa ülkelerine de gidiyor. Bu ülkelere giderken laboratuvarlarda test ediliyor. Bu ülkeler alırken kalıntıdan tutun da her alana kadar kriterleri var. Bizim ürünlerimiz sağlıklıdır, bu testlerden geçiyor. Ürün kalitesi de artıyor. O tartışmalar bitti."

Çavuşoğlu, Antalya'daki bir ürünün yüzde 300-400 fiyat artışıyla İstanbul'da Ankara'da satılmaya başlayınca kıyametin koptuğunu dile getirerek, "Bazıları bunun sanki çiftçiden kaynaklandığını söylüyor, bu doğru değil. Bir gerçek var ki burada 3 liraya satılan ürün İstanbul'da 9 liraya satılıyor. Marketçiler, o, bu yapıyor, rantçılar yapıyor, arada 6 lira fark var. Bu 6 lira benim çiftçimin cebine mi giriyor, hayır. Çiftçimizin aldığı 3 lira." dedi.

"Cumhurbaşkanımız da diyor ki burada çiftçimizi korumam lazım, tüketiciyi de korumam lazım. Çünkü arada 6 lirayı kazanan rantçıları kaldırmamız lazım. Aradaki rantçıları kaldırmanın çiftçiye ne zararı var? Bir gerçek var ki tanzim satışlarıyla beraber Ankara'da ve İstanbul'da, burada 3,5 liraya satılan bir ürün, 4,5 liraya satılıyor, 9 liraya satılmıyor. Yine yüzde 50 kar var ortalıkta. Dolayısıyla aradaki rantçılar kalktığı zaman normal bir karla vatandaşlar ticaret yapıyor." diyen Çavuşoğlu, çiftçiyi de suistimal edenlerden kurtardıklarını söyledi.

- "Tarım Türkiye'nin geleceğidir"

Çavuşoğlu, "Buradan alıp da İstanbul'da, Ankara'da 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bunu yapmamız lazım, bunun çiftçiye zararı yok, aksine faydası var. Ne kadar yerde satılırsa ürünlere talep de o kadar artar. Çünkü ekonomi budur." diyerek, şöyle devam etti:

"Daha çok yerde satılması lazım, birilerinin tekelinde manipülasyona dönüşmemesi lazım. Ayrıca burada bir ürün 3 liraya satılıp, İstanbul'da 9 liraya satılıyorsa bu tüketicinin cebinden çıkıyor. O zaman yüksek enflasyona sebep oluyor. Birileri para kazanacak diye yüksek enflasyon, yüksek enflasyon olduğu zaman yüksek faiz oluyor. Geçmişte çiftçiyken biz yüzde 70-80 faizle Ziraat Bankasından kredi alıyorduk. Enflasyon yüzde 80'di. Düğün bile yapamıyorduk. Dolayısıyla bizim şu anda yapmaya çalıştığımız, enflasyonu, rantçıları ortadan kaldırmak, çiftçi kazanacak ve tüketici de kazıklanmayacak. İkincisi, bugüne kadar çiftçinin girdi maliyetleri yüksek olmuştur. Bu maliyetlerin düşürülmesi için geçmişte KDV'yi sıfırladık. Şimdi aynı fırsatçılar aynı zihniyetteki rantçılar, bu döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübrede, ilaçta, tohumda fiyatları yükselti. Bu rantçılar, doların düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Sizi korumak için yapıyoruz."

Tarımın Türkiye'nin geleceği olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "İstanbul'da, Ankara'da, Malatya'da, Konya'da kış aylarında tüketici olmazsa biz olmayız, çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. Çiftçimizi korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.