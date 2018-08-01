Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Karşılıksız kalmayacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz."