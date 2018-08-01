Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Karşılıksız kalmayacak!
ABD'nin Rahip Brunson’ın ev hapsini gerekçe göstererek Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’na yaptırım uygulanacağını açıklamasına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tepki geldi.01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz."
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