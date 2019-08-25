Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabbimden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum"- "Milletçe başımız sağ olsun. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Bakan Çavuşoğlu, Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabbimden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." mesajını paylaştı.

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