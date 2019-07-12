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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Süreç devam ediyor" sıkıntı yok dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:50
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(S-400 teslimatı) Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:50
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