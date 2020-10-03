Çavuşoğlu’ndan net mesaj: Karabağ’dan çekilmeden masaya gelme!

Roma’da İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, sorunun kökten çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:



“Bir yerde kendi topraklarında terörle mücadele ediyor Azerbaycan. Azerbaycan’ın yeterli kapasitesi, gücü var kendi topraklarını geri almak için. Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi, ‘Azerbaycan’ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan’ın bu topraklardan çekilmesi lazım.’ Sık sık bu çağrıyı yapıyoruz. Son derece de meşru bir çağrı.”