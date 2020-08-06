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Aktüel

Çavuşoğlu'ndan, Lübnan'da yaralanan Türk vatandaşının babasına "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:41:31 -
Çavuşoğlu'ndan, Lübnan'da yaralanan Türk vatandaşının babasına "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı Muhammed Omeyrat'ın babasıyla telefonda görüşerek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnan'da yaralanan Muhammed Omeyrat'ın babası Fuat Omeyrat ile telefonla görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Çavuşoğlu, Twitter'da dün paylaştığı mesajda, patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını, bunlardan 5'inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini bildirmişti.

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