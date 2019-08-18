0553 313 94 23

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde"- "Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız"

18 Ağustos 2019 Pazar 15:24
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:24
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 577'ye ulaştı
    1. Libya'da yakalanan düzensiz göçmen..
    2. ‘Maganda kurşunu’ ile cinayet..
    3. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de orman yangını
    4. Talas’tan Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması
    5. Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu..
    6. FİSKOBİRLİK yarın fındık alımlarına..
    7. Arı soktuğunda oluşan anaflaktik şok..
    8. İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti!..
    9. (Özel) Esenler Otogarı’nda bayram..
    10. Cip kontrolden çıktı, aynı aileden 6..
    11. Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    12. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4..
    13. Genç kızın maganda kurşunu ile..
    14. TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu
    15. Psikolojik tedavi gören genç ölü..
    16. Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’..
    17. Bakan açıkladı: Türkiye bu ürünlerin..
    18. Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü
    19. Savaş alanı gibi! Nişan atıldı,..
    20. Kaçkar Dağları’nda festival
    21. Ceyhan’da motosiklet sürücülerine 21..
    22. Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta..
    23. “Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal..
    24. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    25. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
    26. Festival gölün içinde oynanan horonla..
    27. Sinop'ta tarlaya cip düştü! 6 yaralı
    28. Milas’taki orman yangını tarım..
    29. Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın..
    30. Gazeteci Serdar Arseven’den önemli..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım