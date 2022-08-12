Çavuşoğlu'ndan Esed cevabı: Söz konusu değil

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi.

"Söz konusu değil"

Şu anda böyle bir temasın söz konusu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Esed ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor." dedi.